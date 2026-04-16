Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок и намазок. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются со всеми овощами, сыром и зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого крабового салата, с виноградом.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 100 г

виноград – 150 г

кукуруза – 1/2 б.

яйца – 2 шт.

майонез, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Виноград разрежьте пополам, или на 4 части.

2. Крабовые палочки и отваренные яйца порезать грубыми кусками.

3. Заправьте майонезом и перемешайте.

