Весенний крабовый салат: делимся рецептом блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
Весенний крабовый салат: делимся рецептом блюда для праздничного стола

Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок и намазок. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются со всеми овощами, сыром и зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого крабового салата, с виноградом.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 100 г
  • виноград – 150 г
  • кукуруза – 1/2 б.
  • яйца – 2 шт.
  • майонез, специи – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Виноград разрежьте пополам, или на 4 части.

2. Крабовые палочки и отваренные яйца порезать грубыми кусками. 

3. Заправьте майонезом и перемешайте.

