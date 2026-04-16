Весенний крабовый салат: делимся рецептом блюда для праздничного стола
Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок и намазок. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются со всеми овощами, сыром и зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого крабового салата, с виноградом.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 100 г
- виноград – 150 г
- кукуруза – 1/2 б.
- яйца – 2 шт.
- майонез, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Виноград разрежьте пополам, или на 4 части.
2. Крабовые палочки и отваренные яйца порезать грубыми кусками.
3. Заправьте майонезом и перемешайте.
