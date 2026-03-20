Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Весенний крабовый салат: рассказываем, что добавить в блюдо для свежести

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,6 т.
Рецепт блюда

Крабовый салат – одно из самых простых, вкусных блюд, которое можно приготовить за 10 минут. Для свежести и яркого вкуса добавьте свежие огурцы, зеленый лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного крабового салата, с зеленым луком и майонезом.

Ингредиенты: 

  • крабовые палочки
  • огурец
  • кукурузка
  • яйца
  • зеленый лук
  • майонез
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Крабовые палочки, огурец и яйца нарезаем кубиками.

2. Добавляем сладкую кукурузу и зеленый лук.

3. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.

