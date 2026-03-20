Крабовый салат – одно из самых простых, вкусных блюд, которое можно приготовить за 10 минут. Для свежести и яркого вкуса добавьте свежие огурцы, зеленый лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного крабового салата, с зеленым луком и майонезом.

Ингредиенты:

крабовые палочки

огурец

кукурузка

яйца

зеленый лук

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки, огурец и яйца нарезаем кубиками.

2. Добавляем сладкую кукурузу и зеленый лук.

3. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.

