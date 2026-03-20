Весенний крабовый салат: рассказываем, что добавить в блюдо для свежести
Крабовый салат – одно из самых простых, вкусных блюд, которое можно приготовить за 10 минут. Для свежести и яркого вкуса добавьте свежие огурцы, зеленый лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного крабового салата, с зеленым луком и майонезом.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- огурец
- кукурузка
- яйца
- зеленый лук
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки, огурец и яйца нарезаем кубиками.
2. Добавляем сладкую кукурузу и зеленый лук.
3. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.
