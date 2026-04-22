Руккола, листья салата, шпинат, пекинская капуста – лучшие продукты для приготовления вкусных, полезных и легких салатов. И к тому же, все они хорошо сочетаются с овощами, сырами, крабовыми палочками, рыбой, мясом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из зелени, с крабовыми палочками.

Ингредиенты:

листья салата

крабовые палочки

сыр твердый

перепелиные яйца

помидоры

майонез

специи

икра

Способ приготовления:

1. Выкладываем листья салата.

2. Затем нарезанные полосками крабовые палочки, твердый сыр, помидоры, яйца.

3. Добавляем майонез, специи и икру.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: