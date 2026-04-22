Весенний крабовый салат с оригинальным вкусом: делимся легким рецептом блюда для праздничного стола
Руккола, листья салата, шпинат, пекинская капуста – лучшие продукты для приготовления вкусных, полезных и легких салатов. И к тому же, все они хорошо сочетаются с овощами, сырами, крабовыми палочками, рыбой, мясом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из зелени, с крабовыми палочками.
Ингредиенты:
- листья салата
- крабовые палочки
- сыр твердый
- перепелиные яйца
- помидоры
- майонез
- специи
- икра
Способ приготовления:
1. Выкладываем листья салата.
2. Затем нарезанные полосками крабовые палочки, твердый сыр, помидоры, яйца.
3. Добавляем майонез, специи и икру.
