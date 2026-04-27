Весной идеальной основой для салатов могут быть – молодая капуста, редиска, огурцы, помидоры. А заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслом, йогуртом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного весеннего салата из молодой капусты и редиски.

Ингредиенты:

капуста

редиска

ветчина

зеленый лук

сухарики

огурец

яйца

пармезан

Заправка:

сметана+майонез+оливковое масло

Способ приготовления:

1. Все продукты нарезаем и выкладываем рядышком на тарелку.

2. Поливаем соусом и посыпаем пармезаном.

