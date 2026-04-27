Весенний салат из молодой капусты и редиски: делимся рецептом вкусного и легкого блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
102
Весной идеальной основой для салатов могут быть – молодая капуста, редиска, огурцы, помидоры. А заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслом, йогуртом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного весеннего салата из молодой капусты и редиски. 

Ингредиенты: 

  • капуста
  • редиска
  • ветчина
  • зеленый лук
  • сухарики
  • огурец
  • яйца
  • пармезан

Заправка:

  • сметана+майонез+оливковое масло

Способ приготовления: 

1. Все продукты нарезаем и выкладываем рядышком на тарелку.

2. Поливаем соусом и посыпаем пармезаном.

