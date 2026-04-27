Все рецепты
Весенний салат из молодой капусты и редиски: делимся рецептом вкусного и легкого блюда
Весной идеальной основой для салатов могут быть – молодая капуста, редиска, огурцы, помидоры. А заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслом, йогуртом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного весеннего салата из молодой капусты и редиски.
Ингредиенты:
- капуста
- редиска
- ветчина
- зеленый лук
- сухарики
- огурец
- яйца
- пармезан
Заправка:
- сметана+майонез+оливковое масло
Способ приготовления:
1. Все продукты нарезаем и выкладываем рядышком на тарелку.
2. Поливаем соусом и посыпаем пармезаном.
