Витаминный салат из капусты и моркови, который можно есть каждый день: делимся рецептом
Салат из капусты – лучшее блюдо для любого приема пищи. Стоит отметить, что капуста идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, маслами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного салата из капусты, с морковью и маслом.
Ингредиенты:
- капуста
- морковь
- укроп
- соль, сахар, перец
- масло
Способ приготовления:
1. Нашинкуйте мелко капусту, морковь натрите.
2. Добавьте мелко нарезанный укроп, масло, специи, перемешайте и можно есть.
