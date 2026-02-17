Все рецепты
Витаминный салат из капусты, моркови и перца: рецепт блюда, которое захочется есть каждый день
Капуста, морковь и перец – лучший набор продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов, которые можно есть сразу, а можно мариновать. Обратите внимание при выборе капусты для блюд, она должна быть упругой и сочной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из капусты, с перцем и луком.
Ингредиенты:
- капуста крупная
- перец красный 3-4 шт.
- морковь 2-3 шт.
- лук 2-3 шт.
- соль 50 г
- сахар 100 г
- масло 150 мл
- уксус 80 мл
Способ приготовления:
1. Шинкуем капусту, добавляем нарезанный соломкой перец, натертую морковь и лук. Добавляем соль, сахар, масло и уксус. Все хорошо перемешиваем и пробуем на свой вкус.
2. Выкладываем салат в банки, накрываем крышками и храним в холодильнике, смакуем уже на следующий день.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: