Витаминный салат из капусты, моркови и перца: рецепт блюда, которое захочется есть каждый день

Капуста, морковь и перец – лучший набор продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов, которые можно есть сразу, а можно мариновать. Обратите внимание при выборе капусты для блюд, она должна быть упругой и сочной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из капусты, с перцем и луком.

Ингредиенты:

  • капуста крупная
  • перец красный 3-4 шт.
  • морковь 2-3 шт.
  • лук 2-3 шт.
  • соль 50 г
  • сахар 100 г
  • масло 150 мл
  • уксус 80 мл

Способ приготовления:

1. Шинкуем капусту, добавляем нарезанный соломкой перец, натертую морковь и лук. Добавляем соль, сахар, масло и уксус. Все хорошо перемешиваем и пробуем на свой вкус.

2. Выкладываем салат в банки, накрываем крышками и храним в холодильнике, смакуем уже на следующий день.

