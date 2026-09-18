Вкус родом из детства: как приготовить нежную рисовую кашу с яблоками
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Рисовая каша с яблоками отлично подходит для домашнего завтрака, особенно когда хочется чего-то тёплого и простого. Кремовая молочная основа прекрасно сочетается с мягкими яблоками в карамели. Аромат корицы и сливочного масла делает вкус более насыщенным. Приготовить такую кашу можно без сложных ингредиентов и длительной подготовки.
Идея приготовления нежной рисовой каши с яблоками опубликована на странице lanas diet в Instagram.
Ингредиенты:
- круглозерный рис – 270 г
- вода – 600 мл.
- молоко – 900 мл.
- сливки 20% – 200 мл.
- сахар – по вкусу
- ванильный сахар – 15 г
- сливочное масло – 25 г
- соль – щепотка
Для карамелизованных яблок:
- очищенные яблоки – 750-800 г
- сливочное масло – 50 г
- коричневый сахар – 75 г
- корица – 0,5 ч.л.
- лимонный сок – 15-20 г
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте рисовую кашу. Круглозернистый рис хорошо промойте, переложите в кастрюлю с антипригарным покрытием и залейте водой.
2. Доведите до кипения и варите примерно 10 минут на умеренном огне. За это время рис должен частично впитать воду и начать становиться мягким.
3. После этого влейте молоко. Убавьте огонь до минимума и продолжайте варить кашу без крышки примерно 15–20 минут.
4. Регулярно перемешивайте, особенно ближе к концу приготовления, чтобы рис не пристал ко дну кастрюли.
5. Когда зерна станут мягкими, добавьте ванильный сахар, щепотку соли и, при необходимости, обычный сахар. Затем влейте сливки, добавьте 25 г сливочного масла и перемешайте.
6. Продолжайте готовить кашу ещё 3-5 минут на минимальном огне. Не нужно ждать, пока она станет слишком густой. Правильная рисовая каша для этого рецепта должна оставаться нежной и кремообразной, ведь после остывания её консистенция станет более плотной.
7. Пока каша готовится, можно заняться яблоками. Очищенные яблоки нарежьте небольшими кусочками примерно одинакового размера. В отдельной сковороде растопите сливочное масло и выложите яблоки.
8. Добавьте коричневый сахар, корицу и щепотку соли. Перемешайте и готовьте яблоки на среднем огне, пока они не станут мягкими и не покроются карамельным соусом.
9. В конце добавьте лимонный сок и еще раз перемешайте. Он придаст яблокам легкую кислинку и сбалансирует сладость карамели. Не передерживайте фрукты на огне: кусочки должны оставаться целыми, а не превратиться в однородное пюре.
10. Готовую тёплую кашу разложите по тарелкам. Сверху щедро выложите карамелизованные яблоки и полейте всё соусом, оставшимся после их приготовления.
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