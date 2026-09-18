Вкус родом из детства: как приготовить нежную рисовую кашу с яблоками

Рисовая каша с яблоками отлично подходит для домашнего завтрака, особенно когда хочется чего-то тёплого и простого. Кремовая молочная основа прекрасно сочетается с мягкими яблоками в карамели. Аромат корицы и сливочного масла делает вкус более насыщенным. Приготовить такую кашу можно без сложных ингредиентов и длительной подготовки.

Идея приготовления нежной рисовой каши с яблоками опубликована на странице lanas diet в Instagram.

Ингредиенты:

круглозерный рис – 270 г

вода – 600 мл.

молоко – 900 мл.

сливки 20% – 200 мл.

сахар – по вкусу

ванильный сахар – 15 г

сливочное масло – 25 г

соль – щепотка

Для карамелизованных яблок:

очищенные яблоки – 750-800 г

сливочное масло – 50 г

коричневый сахар – 75 г

корица – 0,5 ч.л.

лимонный сок – 15-20 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте рисовую кашу. Круглозернистый рис хорошо промойте, переложите в кастрюлю с антипригарным покрытием и залейте водой.

2. Доведите до кипения и варите примерно 10 минут на умеренном огне. За это время рис должен частично впитать воду и начать становиться мягким.

3. После этого влейте молоко. Убавьте огонь до минимума и продолжайте варить кашу без крышки примерно 15–20 минут.

4. Регулярно перемешивайте, особенно ближе к концу приготовления, чтобы рис не пристал ко дну кастрюли.

5. Когда зерна станут мягкими, добавьте ванильный сахар, щепотку соли и, при необходимости, обычный сахар. Затем влейте сливки, добавьте 25 г сливочного масла и перемешайте.

6. Продолжайте готовить кашу ещё 3-5 минут на минимальном огне. Не нужно ждать, пока она станет слишком густой. Правильная рисовая каша для этого рецепта должна оставаться нежной и кремообразной, ведь после остывания её консистенция станет более плотной.

7. Пока каша готовится, можно заняться яблоками. Очищенные яблоки нарежьте небольшими кусочками примерно одинакового размера. В отдельной сковороде растопите сливочное масло и выложите яблоки.

8. Добавьте коричневый сахар, корицу и щепотку соли. Перемешайте и готовьте яблоки на среднем огне, пока они не станут мягкими и не покроются карамельным соусом.

9. В конце добавьте лимонный сок и еще раз перемешайте. Он придаст яблокам легкую кислинку и сбалансирует сладость карамели. Не передерживайте фрукты на огне: кусочки должны оставаться целыми, а не превратиться в однородное пюре.

10. Готовую тёплую кашу разложите по тарелкам. Сверху щедро выложите карамелизованные яблоки и полейте всё соусом, оставшимся после их приготовления.

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