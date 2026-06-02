Вкусная белковая намазка для завтрака и после тренировки: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Рецепт намазки
Домашние намазки можно готовить из тунца, вареных яиц, творога, сыра. Для оригинального вкуса можно добавить чеснок, специи, лук зеленый или красный, специи, оливки.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной намазки из куриного филе, с крем-сыром и специями. 

Ингредиенты:

  • вареное филе
  • яйца 
  • крем-сыр
  • лук или зелень
  • специи 

Способ приготовления: 

1. Отварите филе, перебейте в блендере вместе с вареными яйцами и зеленью. 

2. Добавьте специи, перемешайте.

