Намазки – лучшая закуска на любой случай. Готовить их можно практически из любых продуктов, но вкуснее всего и проще всего будет из яиц, сыра любого, тунца, филе, рыбных консерв.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из тунца, с крем-сыром и сладкой кукурузой.

Ингредиенты:

тунец

кукуруза

крем-сыр

специи

вареные яйца

свежие огурцы

Способ приготовления:

1. Разомните яйца и тунец, добавьте крем-сыр, специи, порезанный мелким кубиком огурец, кукурузу и перемешайте.

Подавайте с гренками!

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