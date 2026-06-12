Вкусная белковая намазка из 4 ингредиентов: делимся рецептом блюда для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
39
Вкусная белковая намазка из 4 ингредиентов: делимся рецептом блюда для завтрака и перекуса
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Намазки – лучшая закуска на любой случай. Готовить их можно практически из любых продуктов, но вкуснее всего и проще всего будет из яиц, сыра любого, тунца, филе, рыбных консерв.

Вкусная белковая намазка из 4 ингредиентов: делимся рецептом блюда для завтрака и перекуса

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из тунца, с крем-сыром и сладкой кукурузой.

Ингредиенты: 

  • тунец
  • кукуруза
  • крем-сыр
  • специи
  • вареные яйца
  • свежие огурцы

Способ приготовления: 

1. Разомните яйца и тунец, добавьте крем-сыр, специи, порезанный мелким кубиком огурец, кукурузу и перемешайте.

Вкусная белковая намазка из 4 ингредиентов: делимся рецептом блюда для завтрака и перекуса

Подавайте с гренками!

Вкусная белковая намазка из 4 ингредиентов: делимся рецептом блюда для завтрака и перекуса

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