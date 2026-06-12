Вкусная белковая намазка из 4 ингредиентов: делимся рецептом блюда для завтрака и перекуса
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Намазки – лучшая закуска на любой случай. Готовить их можно практически из любых продуктов, но вкуснее всего и проще всего будет из яиц, сыра любого, тунца, филе, рыбных консерв.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из тунца, с крем-сыром и сладкой кукурузой.
Ингредиенты:
- тунец
- кукуруза
- крем-сыр
- специи
- вареные яйца
- свежие огурцы
Способ приготовления:
1. Разомните яйца и тунец, добавьте крем-сыр, специи, порезанный мелким кубиком огурец, кукурузу и перемешайте.
Подавайте с гренками!
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