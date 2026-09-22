Вкусная белковая намазка из 4 ингредиентов: делимся самым легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
387
Рецепт намазки за 5 минут
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Домашние намазки можно готовить из вареных яиц, а также очень вкусно будет – из тунца, запеченной рыбы, филе, грибов. А для оригинального вкуса добавьте зелень, специи.

Из чего приготовить намазку

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной и сытной белковой намазки из яиц. 

Ингредиенты: 

  • яйца вареные 
  • крем-сыр
  • филе вареное 
  • зелень
  • специи

Способ приготовления: 

1. Вареные яйца разомните, филе также измельчите в блендере. 

Ингредиенты для намазка

2. Добавьте зелень, крем-сыр, специи, перемешайте.

Готовая намазка

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