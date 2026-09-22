Вкусная белковая намазка из 4 ингредиентов: делимся самым легким рецептом
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Домашние намазки можно готовить из вареных яиц, а также очень вкусно будет – из тунца, запеченной рыбы, филе, грибов. А для оригинального вкуса добавьте зелень, специи.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной и сытной белковой намазки из яиц.
Ингредиенты:
- яйца вареные
- крем-сыр
- филе вареное
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Вареные яйца разомните, филе также измельчите в блендере.
2. Добавьте зелень, крем-сыр, специи, перемешайте.
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