Вкусная белковая намазка из 4 ингредиентов: делимся самым легким рецептом

Домашние намазки можно готовить из вареных яиц, а также очень вкусно будет – из тунца, запеченной рыбы, филе, грибов. А для оригинального вкуса добавьте зелень, специи.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной и сытной белковой намазки из яиц.

Ингредиенты:

яйца вареные

крем-сыр

филе вареное

зелень

специи

Способ приготовления:

1. Вареные яйца разомните, филе также измельчите в блендере.

2. Добавьте зелень, крем-сыр, специи, перемешайте.

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