Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, лучше всего выбирать для этого белковые продукты, например, яйца, тунец, филе.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытной и вкусной белковой намазки из яиц, консервированного тунца.

Ингредиенты:

вареные яйца

тунец

крем-сыр

свежие огурцы

специи

зелень

Способ приготовления:

1. Яйца разомните вилкой, добавьте тунец, специи, крем-сыр, свежий огурец.

2. Перемешайте и подавайте с гренками!

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