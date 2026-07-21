Вкусная белковая намазка за 2 минуты: делимся легким рецептом блюда из 4 ингредиентов

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
846
Вкусная белковая намазка за 2 минуты: делимся легким рецептом блюда из 4 ингредиентов
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Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, лучше всего выбирать для этого белковые продукты, например, яйца, тунец, филе.

Вкусная белковая намазка за 2 минуты: делимся легким рецептом блюда из 4 ингредиентов

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытной и вкусной белковой намазки из яиц, консервированного тунца.

Ингредиенты: 

  • вареные яйца
  • тунец
  • крем-сыр
  • свежие огурцы
  • специи 
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Яйца разомните вилкой, добавьте тунец, специи, крем-сыр, свежий огурец.

Вкусная белковая намазка за 2 минуты: делимся легким рецептом блюда из 4 ингредиентов

2. Перемешайте и подавайте с гренками!

Вкусная белковая намазка за 2 минуты: делимся легким рецептом блюда из 4 ингредиентов

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