Вкусная белковая намазка за 2 минуты: рецепт очень легкого блюда, которое можно есть каждый день

Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, вкуснее всего будет из вареных яиц, рыбных консерв, сыра.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, рыбной намазки с плавленным сыром и яйцами.

Ингредиенты:

рыбные консервы

вареные яйца

сыр плавленный

майонез или крем-сыр

лук зеленый или свежие огурцы

специи

Способ приготовления:

1. Натрите яйца и сыр, разомните консервы.

2. Добавьте майонез, специи, лук, перемешайте и подавайте.

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