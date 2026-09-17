Вкусная белковая намазка за 2 минуты: рецепт очень легкого блюда, которое можно есть каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
495
Рецепт намазки
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Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, вкуснее всего будет из вареных яиц, рыбных консерв, сыра.

Вкусная намазка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, рыбной намазки с плавленным сыром и яйцами. 

Ингредиенты:

  • рыбные консервы
  • вареные яйца
  • сыр плавленный
  • майонез или крем-сыр
  • лук зеленый или свежие огурцы
  • специи

Способ приготовления: 

1. Натрите яйца и сыр, разомните консервы.

Ингредиенты для блюда

2. Добавьте майонез, специи, лук, перемешайте и подавайте.

Готовая намазка

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