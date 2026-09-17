Вкусная белковая намазка за 2 минуты: рецепт очень легкого блюда, которое можно есть каждый день
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Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, вкуснее всего будет из вареных яиц, рыбных консерв, сыра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, рыбной намазки с плавленным сыром и яйцами.
Ингредиенты:
- рыбные консервы
- вареные яйца
- сыр плавленный
- майонез или крем-сыр
- лук зеленый или свежие огурцы
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите яйца и сыр, разомните консервы.
2. Добавьте майонез, специи, лук, перемешайте и подавайте.
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