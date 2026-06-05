Когда нужно быстро приготовить вкусный завтрак или перекус, выручит простая домашняя намазка из плавленого сыра и яиц. Она получается нежной, ароматной и прекрасно сочетается с поджаренным хлебом. Для приготовления понадобятся доступные продукты, которые легко найти в любом магазине. Такая намазка станет хорошим вариантом как для семейного завтрака, так и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусной домашней намазки с яйцами и плавленым сыром опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

отварные яйца – 2-3 шт.

плавленые сырки – 2 шт.

морковь сырая – 1 шт. (примерно 180 г)

чеснок – 1-3 зубчика

укроп – небольшой пучок

петрушка – небольшой пучок

майонез – 2-3 ст.л.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отваренные яйца очистите и натрите на мелкой терке.

2. Плавленые сырки также натрите на терке. Чтобы это было легче сделать, их можно предварительно охладить в холодильнике.

3. Сырую морковь очистите и натрите на мелкой терке.

4. Укроп и петрушку мелко нарежьте. Чеснок пропустите через пресс или очень мелко измельчите ножом.

5. В большой миске соедините яйца, плавленый сыр, морковь, зелень и чеснок.

6. Добавьте майонез, соль и черный перец. Хорошо перемешайте до получения однородной кремовой массы.

7. Готовую намазку можно сразу подавать к столу или оставить на 15–20 минут в холодильнике, чтобы вкусы лучше соединились.

8. Особенно удачно эта закуска подходит на поджаренном хлебе, гренках или хрустящих тостах. Домашняя намазка с яйцами и плавленым сыром станет отличным дополнением к ежедневному меню и поможет быстро приготовить сытный перекус без лишних усилий.

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