Вместо того, чтобы просто отваривать макароны, можно сделать изысканную пасту. Для этого используйте курицу, а также сливки – эти компоненты сделают блюдо по-настоящему вкусным.

Идея приготовления вкусной пасты с курицей в сливочно-томатном соусе опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

макароны твердых сортов – 200 г

куриное филе – 400 г

лук – 1 шт.

томатная паста – 2 ст.л.

крем-сыр – 150 г

вода – 200-300 мл.

чеснок – 2 зубчика

зелень

растительное масло

соль, перец, паприка, специи к курице

Способ приготовления:

1. На растительном масле обжарить полоски куриного филе. Добавить соль и специи.

2. Всыпать лук и жарить до мягкости лука.

3. Добавить томатную пасту и крем-сыр. Влить воду, тушить 3-4 минуты (количество воды можно регулировать в зависимости от густоты соуса).

4. Переложить готовые спагетти в сковородку, перемешать.

5. Добавить измельченный чеснок и зелень, всыпать соль, перец.

6. Перемешать и готовить после закипания 2 минуты.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: