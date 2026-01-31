Вкусная домашняя паста с курицей: не хуже, чем в ресторане

Вкусная домашняя паста с курицей: не хуже, чем в ресторане

Вместо того, чтобы просто отваривать макароны, можно сделать изысканную пасту. Для этого используйте курицу, а также сливки – эти компоненты сделают блюдо по-настоящему вкусным.

Идея приготовления вкусной пасты с курицей в сливочно-томатном соусе опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Вкусная домашняя паста с курицей: не хуже, чем в ресторане

Ингредиенты:

  • макароны твердых сортов – 200 г
  • куриное филе – 400 г
  • лук – 1 шт.
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • крем-сыр – 150 г
  • вода – 200-300 мл.
  • чеснок – 2 зубчика
  • зелень
  • растительное масло
  • соль, перец, паприка, специи к курице

Способ приготовления:

Вкусная домашняя паста с курицей: не хуже, чем в ресторане

1. На растительном масле обжарить полоски куриного филе. Добавить соль и специи.

2. Всыпать лук и жарить до мягкости лука.

Вкусная домашняя паста с курицей: не хуже, чем в ресторане

3. Добавить томатную пасту и крем-сыр. Влить воду, тушить 3-4 минуты (количество воды можно регулировать в зависимости от густоты соуса).

4. Переложить готовые спагетти в сковородку, перемешать.

Вкусная домашняя паста с курицей: не хуже, чем в ресторане

5. Добавить измельченный чеснок и зелень, всыпать соль, перец.

6. Перемешать и готовить после закипания 2 минуты.

