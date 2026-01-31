Вкусная домашняя паста с курицей: не хуже, чем в ресторане
Вместо того, чтобы просто отваривать макароны, можно сделать изысканную пасту. Для этого используйте курицу, а также сливки – эти компоненты сделают блюдо по-настоящему вкусным.
Идея приготовления вкусной пасты с курицей в сливочно-томатном соусе опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- макароны твердых сортов – 200 г
- куриное филе – 400 г
- лук – 1 шт.
- томатная паста – 2 ст.л.
- крем-сыр – 150 г
- вода – 200-300 мл.
- чеснок – 2 зубчика
- зелень
- растительное масло
- соль, перец, паприка, специи к курице
Способ приготовления:
1. На растительном масле обжарить полоски куриного филе. Добавить соль и специи.
2. Всыпать лук и жарить до мягкости лука.
3. Добавить томатную пасту и крем-сыр. Влить воду, тушить 3-4 минуты (количество воды можно регулировать в зависимости от густоты соуса).
4. Переложить готовые спагетти в сковородку, перемешать.
5. Добавить измельченный чеснок и зелень, всыпать соль, перец.
6. Перемешать и готовить после закипания 2 минуты.
