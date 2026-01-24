Вкусная домашняя пицца из дрожжевого теста: делимся самым простым рецептом
Домашняя пицца из дрожжевого теста – это вариант, который легко повторить без специального оборудования. Тесто получается мягким внутри и с легкой хрустящей корочкой, а начинку можно адаптировать под любой вкус. Такой рецепт подойдет и для быстрого ужина, и для выходного дня. Все готовится из доступных ингредиентов и не требует сложных кулинарных навыков.
Идея приготовления домашней дрожжевой пиццы опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- дрожжи – 10 г свежих или 4 г сухих 10 г свежих или 4 г сухих
- вода – 200–250 мл (холодная, 10-12 °C)
- мука пшеничная – 300 г
- соль – 6 г
- масло – 10 г
Ингредиенты для начинки:
- соус томатный или майонез – около 3 ст.л.
- сыр моцарелла – 120 г
- колбаса или другая мясная начинка – 120 г
Способ приготовления:
1. В холодной воде растворите дрожжи до полного соединения.
2. Добавьте муку, перемешайте до однородности и оставьте тесто на 30 минут при комнатной температуре. За это время масса станет более эластичной.
3. После отдыха добавьте соль и вымешивайте тесто еще около двух минут. Затем постепенно вливайте масло, продолжая вымешивать, пока тесто не станет гладким и мягким. Накройте его полотенцем и оставьте еще на 20 минут.
4. Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите тесто и разделите на две части. Заготовки накройте и оставьте на 10 минут, чтобы они легче формировались.
5. Каждую часть теста растяните руками в тонкий круг, формируя бортики. Скалку использовать не нужно – так основа останется воздушной. Смажьте тесто соусом, выложите сыр и добавьте нарезанную колбасу.
6. Духовку разогрейте до 250 °C с режимом конвекции. Выпекайте пиццу около 8 минут, пока края не подрумянятся, а сыр полностью не расплавится.
7. Готовую домашнюю пиццу подавайте сразу после выпекания. Она хорошо держит форму, имеет насыщенный вкус и подходит как для семейного стола, так и для неформальных встреч.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: