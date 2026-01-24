Домашняя пицца из дрожжевого теста – это вариант, который легко повторить без специального оборудования. Тесто получается мягким внутри и с легкой хрустящей корочкой, а начинку можно адаптировать под любой вкус. Такой рецепт подойдет и для быстрого ужина, и для выходного дня. Все готовится из доступных ингредиентов и не требует сложных кулинарных навыков.

Идея приготовления домашней дрожжевой пиццы опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты для теста:

дрожжи – 10 г свежих или 4 г сухих 10 г свежих или 4 г сухих

вода – 200–250 мл (холодная, 10-12 °C)

мука пшеничная – 300 г

соль – 6 г

масло – 10 г

Ингредиенты для начинки:

соус томатный или майонез – около 3 ст.л.

сыр моцарелла – 120 г

колбаса или другая мясная начинка – 120 г

Способ приготовления:

1. В холодной воде растворите дрожжи до полного соединения.

2. Добавьте муку, перемешайте до однородности и оставьте тесто на 30 минут при комнатной температуре. За это время масса станет более эластичной.

3. После отдыха добавьте соль и вымешивайте тесто еще около двух минут. Затем постепенно вливайте масло, продолжая вымешивать, пока тесто не станет гладким и мягким. Накройте его полотенцем и оставьте еще на 20 минут.

4. Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите тесто и разделите на две части. Заготовки накройте и оставьте на 10 минут, чтобы они легче формировались.

5. Каждую часть теста растяните руками в тонкий круг, формируя бортики. Скалку использовать не нужно – так основа останется воздушной. Смажьте тесто соусом, выложите сыр и добавьте нарезанную колбасу.

6. Духовку разогрейте до 250 °C с режимом конвекции. Выпекайте пиццу около 8 минут, пока края не подрумянятся, а сыр полностью не расплавится.

7. Готовую домашнюю пиццу подавайте сразу после выпекания. Она хорошо держит форму, имеет насыщенный вкус и подходит как для семейного стола, так и для неформальных встреч.

