Вкусная домашняя пицца из творожного теста: не навредит фигуре

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
393
Вкусная домашняя пицца из творожного теста: не навредит фигуре

Домашняя пицца может быть не только вкусной, но и очень простой в приготовлении. Для этого рецепта не нужно долго замешивать дрожжевое тесто или ждать, пока оно подрастет. Основа из творога получается нежной, мягкой и хорошо держит начинку. Такая пицца прекрасно подойдет для быстрого ужина или перекуса для всей семьи.

Идея приготовления домашней сырной пиццы опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram.

Вкусная домашняя пицца из творожного теста: не навредит фигуре

Ингредиенты для творожного теста:

  • творог – 250 г творога
  • яйца – 2 шт.
  • масло – 50 мл.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сода – 0,5 ч.л.
  • мука – 250 г
  • кетчуп или томатный соус – по вкусу
  • твердый сыр – 150-200 г
  • начинка на выбор – колбаса, ветчина, курица, грибы, помидоры или овощи

Способ приготовления:

Вкусная домашняя пицца из творожного теста: не навредит фигуре

1. Для начала сделайте тесто. Смешайте творог с яйцами, маслом, солью и содой. Постепенно добавьте муку и замесите мягкое тесто. Оно должно быть эластичным и не слишком липнуть к рукам.

2. Готовое тесто заверните или накройте полотенцем и поставьте в холодильник минимум на 15 минут.

Вкусная домашняя пицца из творожного теста: не навредит фигуре

3. После этого разделите тесто на две части. Каждую часть сформируйте прямо на пергаменте в виде круглой лепешки толщиной примерно 1 сантиметр.

4. Смажьте основу кетчупом или томатным соусом. Сверху посыпьте тертым сыром и выложите любимую начинку.

Вкусная домашняя пицца из творожного теста: не навредит фигуре

5. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте пиццу примерно 15 минут до румяного края и расплавленного сыра.

6. Подавайте домашнюю пиццу горячей. Благодаря сырному тесту она получается нежной внутри и с легкой хрустящей корочкой сверху. Такой рецепт станет отличной альтернативой классической пицце, когда хочется приготовить что-то быстрое, сытное и домашнее.

Вкусная домашняя пицца из творожного теста: не навредит фигуре

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты