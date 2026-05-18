Домашняя пицца может быть не только вкусной, но и очень простой в приготовлении. Для этого рецепта не нужно долго замешивать дрожжевое тесто или ждать, пока оно подрастет. Основа из творога получается нежной, мягкой и хорошо держит начинку. Такая пицца прекрасно подойдет для быстрого ужина или перекуса для всей семьи.

Идея приготовления домашней сырной пиццы опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram.

Ингредиенты для творожного теста:

творог – 250 г творога

яйца – 2 шт.

масло – 50 мл.

соль – 0,5 ч.л.

сода – 0,5 ч.л.

мука – 250 г

кетчуп или томатный соус – по вкусу

твердый сыр – 150-200 г

начинка на выбор – колбаса, ветчина, курица, грибы, помидоры или овощи

Способ приготовления:

1. Для начала сделайте тесто. Смешайте творог с яйцами, маслом, солью и содой. Постепенно добавьте муку и замесите мягкое тесто. Оно должно быть эластичным и не слишком липнуть к рукам.

2. Готовое тесто заверните или накройте полотенцем и поставьте в холодильник минимум на 15 минут.

3. После этого разделите тесто на две части. Каждую часть сформируйте прямо на пергаменте в виде круглой лепешки толщиной примерно 1 сантиметр.

4. Смажьте основу кетчупом или томатным соусом. Сверху посыпьте тертым сыром и выложите любимую начинку.

5. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте пиццу примерно 15 минут до румяного края и расплавленного сыра.

6. Подавайте домашнюю пиццу горячей. Благодаря сырному тесту она получается нежной внутри и с легкой хрустящей корочкой сверху. Такой рецепт станет отличной альтернативой классической пицце, когда хочется приготовить что-то быстрое, сытное и домашнее.

