Вкусная домашняя пицца на творожном тесте: для начинки используйте колбасу и много сыра

Екатерина Ягович
Кулинария
3 минуты
66
Как приготовить вкусную домашнюю пиццу
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Домашнюю пиццу не обязательно готовить на классическом дрожжевом тесте. Есть более простой вариант на основе творога, который не требует длительной расстойки. Для начинки достаточно взять колбаски, сочные овощи и щедрую порцию твёрдого сыра. Такая пицца быстро готовится и хорошо подходит для домашнего ужина или перекуса.

Идея приготовления вкусной домашней пиццы на творожном тесте опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Рецепт домашней пиццы на творожном тесте

Ингредиенты для теста:

  • творог – 260 г
  • яйцо – 1 шт.
  • соль – мелкая; масло – 3 ст.л.
  • молоко – 2–3 ст. л.
  • сода – 1 ч. л.
  • мука – до 300 г

Для начинки:

  • кетчуп – по вкусу
  • охотничьи колбаски – по вкусу
  • лук – по вкусу
  • помидоры – по вкусу
  • твердый сыр – 250 г

Способ приготовления:

Готовим творожное тесто

1. Для начала приготовьте основу. Переложите творог в глубокую миску, добавьте яйцо, соль, растительное масло и молоко. Перемешайте ингредиенты до однородной массы.

2. Добавьте соду и постепенно всыпайте просеянную муку. Ее количество может немного отличаться в зависимости от влажности творога. Замесите мягкое тесто, которое не должно быть слишком плотным.

Разминаем тесто руками

3. Готовое тесто раскатайте в тонкий пласт. Переложите его на противень, застеленный пергаментом, и равномерно смажьте кетчупом, оставляя небольшой свободный край.

Смазываем тесто соусом

4. Охотничьи колбаски нарежьте кружочками или небольшими кусочками. Лук нарежьте тонкими полукольцами, а помидоры – ломтиками. Распределите начинку по поверхности теста, а сверху щедро посыпьте всё тёртым твёрдым сыром.

Добавляем начинку

5. Поставьте пиццу в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Выпекайте примерно 10-15 минут. Точное время зависит от духовки и толщины основы: края должны подрумяниться, а сыр полностью расплавиться.

Добавляем творог

6. Готовую пиццу достаньте из духовки, дайте ей несколько минут остыть и нарежьте порционными кусочками. Сырное тесто получается мягким, а колбаски, помидоры и большое количество сыра делают начинку сочной и насыщенной.

Готовая пицца

7. Если теста получилось больше, чем нужно на один раз, его можно заморозить. Такая заготовка пригодится, когда захочется быстро приготовить домашнюю пиццу без длительного замешивания.

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