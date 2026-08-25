Вкусная домашняя пицца на творожном тесте: для начинки используйте колбасу и много сыра

Домашнюю пиццу не обязательно готовить на классическом дрожжевом тесте. Есть более простой вариант на основе творога, который не требует длительной расстойки. Для начинки достаточно взять колбаски, сочные овощи и щедрую порцию твёрдого сыра. Такая пицца быстро готовится и хорошо подходит для домашнего ужина или перекуса.

Идея приготовления вкусной домашней пиццы на творожном тесте опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты для теста:

творог – 260 г

яйцо – 1 шт.

соль – мелкая; масло – 3 ст.л.

молоко – 2–3 ст. л.

сода – 1 ч. л.

мука – до 300 г

Для начинки:

кетчуп – по вкусу

охотничьи колбаски – по вкусу

лук – по вкусу

помидоры – по вкусу

твердый сыр – 250 г

Способ приготовления:

1. Для начала приготовьте основу. Переложите творог в глубокую миску, добавьте яйцо, соль, растительное масло и молоко. Перемешайте ингредиенты до однородной массы.

2. Добавьте соду и постепенно всыпайте просеянную муку. Ее количество может немного отличаться в зависимости от влажности творога. Замесите мягкое тесто, которое не должно быть слишком плотным.

3. Готовое тесто раскатайте в тонкий пласт. Переложите его на противень, застеленный пергаментом, и равномерно смажьте кетчупом, оставляя небольшой свободный край.

4. Охотничьи колбаски нарежьте кружочками или небольшими кусочками. Лук нарежьте тонкими полукольцами, а помидоры – ломтиками. Распределите начинку по поверхности теста, а сверху щедро посыпьте всё тёртым твёрдым сыром.

5. Поставьте пиццу в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Выпекайте примерно 10-15 минут. Точное время зависит от духовки и толщины основы: края должны подрумяниться, а сыр полностью расплавиться.

6. Готовую пиццу достаньте из духовки, дайте ей несколько минут остыть и нарежьте порционными кусочками. Сырное тесто получается мягким, а колбаски, помидоры и большое количество сыра делают начинку сочной и насыщенной.

7. Если теста получилось больше, чем нужно на один раз, его можно заморозить. Такая заготовка пригодится, когда захочется быстро приготовить домашнюю пиццу без длительного замешивания.

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