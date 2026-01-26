Все рецепты
Вкусная домашняя пицца на жидком тесте: самый простой и легкий рецепт
Домашнюю пиццу можно готовить на любом тесте и даже просто из лаваша. Для начинки можно брать ваши любимы продукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы на жидком тесте, с сырно-овощной начинкой.
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 стакана кефира
- 1 ч. л соды
- 1 ч. л соли
- 2 ч. л сахара
- 2 яйца
- 2 стакана муки
Для начинки:
- сыр 300 г
- 1 болгарский перец
- 250 г ветчины
- 1 небольшой синий лук
Способ приготовления:
1. К теплому кефиру добавляем соду и перемешиваем, затем добавляем соль, сахар, 2 яйца, муку перемешиваем.
2. Выливаем тесто на противень застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом.
3. Посыпаем натертым сыром, выкладываем мелко нарезанный болгарский перец, ветчину и синий лук, снова посыпаем сыром и отправляем в разогретую духовку до 200С на 30 минут.
Готовую горячую пиццу порежьте сразу и подавайте!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: