Домашнюю пиццу можно готовить на любом тесте и даже просто из лаваша. Для начинки можно брать ваши любимы продукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы на жидком тесте, с сырно-овощной начинкой.

Ингредиенты:

Для теста:

2 стакана кефира

1 ч. л соды

1 ч. л соли

2 ч. л сахара

2 яйца

2 стакана муки

Для начинки:

сыр 300 г

1 болгарский перец

250 г ветчины

1 небольшой синий лук

Способ приготовления:

1. К теплому кефиру добавляем соду и перемешиваем, затем добавляем соль, сахар, 2 яйца, муку перемешиваем.

2. Выливаем тесто на противень застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом.

3. Посыпаем натертым сыром, выкладываем мелко нарезанный болгарский перец, ветчину и синий лук, снова посыпаем сыром и отправляем в разогретую духовку до 200С на 30 минут.

Готовую горячую пиццу порежьте сразу и подавайте!

