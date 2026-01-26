Вкусная домашняя пицца на жидком тесте: самый простой и легкий рецепт

Домашнюю пиццу можно готовить на любом тесте и даже просто из лаваша. Для начинки можно брать ваши любимы продукты. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы на жидком тесте, с сырно-овощной начинкой. 

Ингредиенты:

Для теста:

  • 2 стакана кефира
  • 1 ч. л соды
  • 1 ч. л соли
  • 2 ч. л сахара
  • 2 яйца
  • 2 стакана муки

Для начинки:

  • сыр 300 г
  • 1 болгарский перец
  • 250 г ветчины
  • 1 небольшой синий лук

Способ приготовления: 

1. К теплому кефиру добавляем соду и перемешиваем, затем добавляем соль, сахар, 2 яйца, муку перемешиваем.

2. Выливаем тесто на противень застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом.

3. Посыпаем натертым сыром, выкладываем мелко нарезанный болгарский перец, ветчину и синий лук, снова посыпаем сыром и отправляем в разогретую духовку до 200С на 30 минут.

Готовую горячую пиццу порежьте сразу и подавайте!

