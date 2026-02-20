Вкусная домашняя пицца с сырными бортиками: как приготовить

Домашнюю сырную пиццу легко приготовить в домашних условиях. Сделайте простое тесто на теплой воде. А для того, чтобы результат получился идеальный, воспользуйтесь следующим вариантом.

Идея приготовления вкусной домашней пиццы из теста на теплой воде опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • 500 мл. тепленькой воды
  • 14 г сахара
  • 42 г прессованных дрожжей
  • 800 г муки
  • 12 г соли
  • 50 г масла (лучше оливкового)

Дополнительные ингредиенты:

  • 70-80 г сливок 15-20 %
  • сушеный чеснок
  • копченая паприка
  • сушеное орегано

Ингредиенты для начинки:

  • сыр моцарелла
  • шампиньоны
  • ветчина

Ингредиенты для чесночного соуса:

  • сметана
  • майонез
  • натертый чеснок (по вкусу)
  • сушеное орегано
  • соль
  • перец

Способ приготовления:

1. В миске соединить дрожжи, воду, сахар.

2. Вымешать венчиком до однородности.

3. Частями добавить муку, с мукой всыпать соль, тесто вымесить и влить масло, вымесить.

4. Прикрыть и оставить тесто подходить на 1 час (должно увеличиться в объеме в три раза).

5. После этого обомять и разделить на три части.

6. С помощью рук сформировать подошву для пиццы. Пергамент обсыпать манкой, щедро.

7. Выложить натертый сыр, полить сливками, посыпать паприку, чеснок, выложить кусочки грибов, ветчину, сыр.

8. Выпекать в разогретой духовке до 250 градусов 10 минут.

9. Сначала выпекать на самом низком уровне в духовке, затем 1-2 минуты на самом высоком, чтобы пицца подрумянилась.

