Домашняя пицца – одно из самых быстрых, домашних блюд. Готовить ее можно из любого практически теста, а также просто из лаваша.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной, дрожжевой пиццы, которая готовится очень быстро.

Ингредиенты:

теплое молоко (вода) – 200 мл

соль – 1 ч.л.

сахар – 2 ч.л.

живые дрожжи – 25 г

мука – 330 г

масло – 3 ст.л.

начинка – любая

Способ приготовления:

1. Тесто: к теплому молоку добавить соль, сахар, раскрошенные дрожжи и хорошо вымешать венчиком до растворения. Высыпать половину муки, размешать венчиком до однородности. Высыпать остальную муку и начинаем замешивать руками. Тесто получается довольно тугим, так должно быть. Когда тесто впитает почти всю муку, добавить половину масла и вымешивать, пока тесто не впитает масло. Добавить остальное масло и продолжаем хорошо вымешивать. Когда тесто впитает все масло, и начнет легко отходить от рук, собрать тесто в шар, накрыть и отложить в теплое место на 1 час.

2. Готовое тесто можно разделить на 2 части и приготовить 2 круглые пиццы. А можно приготовить одну большую пиццу на прямоугольный противень.

3. Тесто слегка раскатайте скалкой (мукой не подсыпать ни тесто, ни поверхность). Противень слегка смазать растительным маслом. Сделайте небольшие бортики. Смажьте основу несколькими ложками кетчупа/томатного соуса, присыпать прованскими травами и натереть сыром. А дальше выложить начинку, которая вам по вкусу. Сверху снова тертый сыр.

4. Выпекайте в предварительно разогретой до 250С духовке 10-15 минут.

