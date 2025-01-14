Разнообразные намазки – отличный вариант для быстрого завтрака. А это именно то, что нужно, когда с утра спешишь на работу.

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Как приготовить намазку из крабовых палочек, в Instagram рассказала фудблогер с ником goptarenkonatali. В результате у вас получится вкусное и бюджетное блюдо, которое готовится за несколько минут.

Ингредиенты

Яйца – 3 шт

Крабовые палочки – 150 гр

Томаты – 100 гр

Сливочный сыр – 1 ст.л.

Соль

Чеснок – по вкусу

Способ приготовления

1. Яйца отвариваем до готовности и чистим.

2. Крабовые палочки натираем на средней терке.

3. Томаты мелко нарезаем и смешиваем с другими ингредиентами.

4. Добавляем сливочный сыр (можно заменить майонезом), соль и чеснок по вкусу.

5. Перемешиваем и подаем с хлебом.

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