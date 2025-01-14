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Вкусная и бюджетная намазка из крабовых палочек: идеально для бутербродов с утра.
Разнообразные намазки – отличный вариант для быстрого завтрака. А это именно то, что нужно, когда с утра спешишь на работу.
Как приготовить намазку из крабовых палочек, в Instagram рассказала фудблогер с ником goptarenkonatali. В результате у вас получится вкусное и бюджетное блюдо, которое готовится за несколько минут.
Ингредиенты
- Яйца – 3 шт
- Крабовые палочки – 150 гр
- Томаты – 100 гр
- Сливочный сыр – 1 ст.л.
- Соль
- Чеснок – по вкусу
Способ приготовления
1. Яйца отвариваем до готовности и чистим.
2. Крабовые палочки натираем на средней терке.
3. Томаты мелко нарезаем и смешиваем с другими ингредиентами.
4. Добавляем сливочный сыр (можно заменить майонезом), соль и чеснок по вкусу.
5. Перемешиваем и подаем с хлебом.
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