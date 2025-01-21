Намазка – это закуска, которая всегда выручает. Можно есть прямо на хлебе или же дополнить вкус других продуктов. Все зависит от ваших предпочтений и фантазии. А готовится блюдо максимум 5 минут.

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Идеей приготовления универсальной намазки с маслом и зеленью поделился кулинар Дмитрий Чикало (chikalo official.ua) на своей странице в Instagram. Это еще очень бюджетно.

Ингредиенты:

сливочное масло – 200 г

бекон – 150 г

зеленый лук – 70 г

чеснок – 3 зубчика

соль, молотый перец, копченая паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. На хорошо разогретой сковороде обжарить нарезанный мелкой соломкой бекон до полного растопки лишнего жира в нем.

2. Обжаренный бекон переложить на салфетку или бумажное полотенце, поскольку нам нужен хрустящий кранч без лишнего масла.

3. К сливочному маслу комнатной температуры добавить мелко нарезанный зеленый лук, специи по вкусу и охлажденный бекон.

4. Все тщательно перемешать, переложить в емкость для хранения и отправить в холодильник.

5. Готовое масло можно смазать на хрустящий тост или подать в качестве дополнения к картофелю, макаронам или любой крупе.

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