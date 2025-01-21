Вкусная и элементарная намазка за 5 минут: из чего приготовить быструю закуску
Намазка – это закуска, которая всегда выручает. Можно есть прямо на хлебе или же дополнить вкус других продуктов. Все зависит от ваших предпочтений и фантазии. А готовится блюдо максимум 5 минут.
Идеей приготовления универсальной намазки с маслом и зеленью поделился кулинар Дмитрий Чикало (chikalo official.ua) на своей странице в Instagram. Это еще очень бюджетно.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 200 г
- бекон – 150 г
- зеленый лук – 70 г
- чеснок – 3 зубчика
- соль, молотый перец, копченая паприка – по вкусу
Способ приготовления:
1. На хорошо разогретой сковороде обжарить нарезанный мелкой соломкой бекон до полного растопки лишнего жира в нем.
2. Обжаренный бекон переложить на салфетку или бумажное полотенце, поскольку нам нужен хрустящий кранч без лишнего масла.
3. К сливочному маслу комнатной температуры добавить мелко нарезанный зеленый лук, специи по вкусу и охлажденный бекон.
4. Все тщательно перемешать, переложить в емкость для хранения и отправить в холодильник.
5. Готовое масло можно смазать на хрустящий тост или подать в качестве дополнения к картофелю, макаронам или любой крупе.
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