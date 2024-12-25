А вы когда-нибудь пробовали чесночные тосты? Кажется, это обычное блюдо к завтраку, но при правильной подаче оно с легкостью превращается в невероятно красивую и оригинальную закуску.

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Как приготовить закуску из тостового хлеба, в Instagram рассказала фудблогер Синтия Рангел. Это блюдо можно использовать даже для подачи на праздничный стол.

Ингредиенты

Тостовый хлеб

Оливковое масло

Сушеный орегано или петрушка – 3 ч. л.

Чеснок – 2 зубка

Способ приготовления

1. Смешайте оливковое масло, орегано и чеснок в миске и оставьте на время пропитываться.

2. Сделайте выемки с каждой стороны ломтиков тоста. Сложите их "звездочкой".

3. Смажьте ломтики тоста смесью оливкового масла.

4. Поместите ломтики на застеленный пергаментом противень и выпекайте в течение 5 минут при 200 градусах до золотистости и хрустящей корочки.

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