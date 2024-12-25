Вкусная и оригинальная закуска из простого тостового хлеба: как сделать

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
816
Вкусная и оригинальная закуска из простого тостового хлеба: как сделать

А вы когда-нибудь пробовали чесночные тосты? Кажется, это обычное блюдо к завтраку, но при правильной подаче оно с легкостью превращается в невероятно красивую и оригинальную закуску.

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Как приготовить закуску из тостового хлеба, в Instagram рассказала фудблогер Синтия Рангел. Это блюдо можно использовать даже для подачи на праздничный стол.

Вкусная и оригинальная закуска из простого тостового хлеба: как сделать

Ингредиенты

  • Тостовый хлеб
  • Оливковое масло
  • Сушеный орегано или петрушка – 3 ч. л.
  • Чеснок – 2 зубка

Способ приготовления

1. Смешайте оливковое масло, орегано и чеснок в миске и оставьте на время пропитываться.

Вкусная и оригинальная закуска из простого тостового хлеба: как сделать

2. Сделайте выемки с каждой стороны ломтиков тоста. Сложите их "звездочкой".

Вкусная и оригинальная закуска из простого тостового хлеба: как сделать

3. Смажьте ломтики тоста смесью оливкового масла.

Вкусная и оригинальная закуска из простого тостового хлеба: как сделать

4. Поместите ломтики на застеленный пергаментом противень и выпекайте в течение 5 минут при 200 градусах до золотистости и хрустящей корочки.

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