Вкусная и оригинальная закуска из простого тостового хлеба: как сделать
А вы когда-нибудь пробовали чесночные тосты? Кажется, это обычное блюдо к завтраку, но при правильной подаче оно с легкостью превращается в невероятно красивую и оригинальную закуску.
Как приготовить закуску из тостового хлеба, в Instagram рассказала фудблогер Синтия Рангел. Это блюдо можно использовать даже для подачи на праздничный стол.
Ингредиенты
- Тостовый хлеб
- Оливковое масло
- Сушеный орегано или петрушка – 3 ч. л.
- Чеснок – 2 зубка
Способ приготовления
1. Смешайте оливковое масло, орегано и чеснок в миске и оставьте на время пропитываться.
2. Сделайте выемки с каждой стороны ломтиков тоста. Сложите их "звездочкой".
3. Смажьте ломтики тоста смесью оливкового масла.
4. Поместите ломтики на застеленный пергаментом противень и выпекайте в течение 5 минут при 200 градусах до золотистости и хрустящей корочки.
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