Сырая морковь – очень полезный и вкусный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок. Еще ее можно использовать для приготовления вкусных кексов, пирогов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, быстрой в приготовлении намазки из моркови.

Ингредиенты:

2 вареных яйца

1 сырая морковь

2 плавленых сырка

2 зубчика чеснока

2 ст. л. майонеза

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите морковь, сыр, чеснок.

2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.

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