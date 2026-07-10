Вкусная и полезная намазка из сырой моркови: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
489
Вкусная и полезная намазка из сырой моркови: делимся легким рецептом
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Сырая морковь – очень полезный и вкусный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок. Еще ее можно использовать для приготовления вкусных кексов, пирогов.

Вкусная и полезная намазка из сырой моркови: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, быстрой в приготовлении намазки из моркови. 

Ингредиенты:

  • 2 вареных яйца
  • 1 сырая морковь
  • 2 плавленых сырка
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. майонеза
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Натрите морковь, сыр, чеснок.

Вкусная и полезная намазка из сырой моркови: делимся легким рецептом

2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.

Вкусная и полезная намазка из сырой моркови: делимся легким рецептом

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