Вкусная и полезная намазка из сырой моркови: делимся легким рецептом
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Сырая морковь – очень полезный и вкусный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок. Еще ее можно использовать для приготовления вкусных кексов, пирогов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, быстрой в приготовлении намазки из моркови.
Ингредиенты:
- 2 вареных яйца
- 1 сырая морковь
- 2 плавленых сырка
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. майонеза
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите морковь, сыр, чеснок.
2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.
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