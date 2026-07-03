Кабачковая икра – лучшая закуска, которую можно готовить как на сковороде, так и просто в кастрюле. Для яркого вкуса добавьте чеснок, специи. Еще можно добавить базилик, он придаст пряный вкус закуске.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной кабачковой икры на сковороде, с чесноком, томатной пастой.

Ингредиенты:

Кабачки (молодые) 500 г

Морковь 1 шт. (около 120 г)

Лук репчатый 1-2 шт. (около 150 г)

Томатная паста 2 ст. л. (или 50 г)

Чеснок 2-3 зуб.

Растительное масло 3 ст. л. (для жарки)

Соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачки и лук мелкими кубиками. Морковь натрите на крупной терке. Мелко порубите чеснок.

2. Разогрейте масло в глубокой сковороде. Обжарьте лук до прозрачности (3 минуты). Добавьте морковь и жарьте вместе еще 5 минут до мягкости. Выложите кабачки в сковороду. Посолите, чтобы они быстрее пустили сок.

3. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на среднем огне 15 минут. После перебейте блендером, добавьте томатную пасту и специи, проварите несколько минут.

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