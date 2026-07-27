Вкусная клубничная панакота за 10 минут: рецепт летнего десерта без выпечки
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Самый простой, летний десерт из сливок – панакота. Готовить ее можно с разными вкусами, а именно – с клубникой, кофе, ягодами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, клубничной панакоты, которая готовится очень просто.
Ингредиенты:
- 300 г сливок 30-35 %
- 200 г молока 2,5-3,2%
- 50 г сахара
- Ванильный экстракт или половина ванильной палочки
- 10 г желатина
- 500 г клубники
- 30 г сахара
Способ приготовления:
1. В первую очередь замачиваю желатин в ледяной воде.
2. Сливки смешиваю с молоком и сахаром. Добавьте ванильный экстракт, доводите почти до кипения и снимите с огня. Добавьте желатин, растворите его и охладите смесь. Перелейте в подходящую посуду и ставлю в холодильник на 6-8 часов.
3. Половину клубники нарежьте, а половину смешайте с сахаром и лимонным соком, доведите до кипения и измельчаю блендером и подавайте десерт!
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