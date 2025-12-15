Крабовые палочки – один из самых легких и вкусных бюджетных продуктов, которые могут быть отличной основой для закусок, а также салатов и намазок. Важно, что крабовые палочки отлично сочетаются со всеми продуктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек "Рафаэлло".

Ингредиенты:

200 г крабовых палочек

3 вареных яйца

2 плавленые сливочные сырки

1 зубчик чеснока

оливки/маслины

1/3 ч.л. соли

Способ приготовления:

1. Натрите все ингредиенты, добавьте соль, чеснок, майонез, перемешайте.

2. Скатайте из массы шарик, во внутрь добавьте оливки.

Обваляйте в тертых крабовых палочках.

