Вкусная крабовая закуска "Рафаэлло" за 2 минуты: делимся легким рецептом
Крабовые палочки – один из самых легких и вкусных бюджетных продуктов, которые могут быть отличной основой для закусок, а также салатов и намазок. Важно, что крабовые палочки отлично сочетаются со всеми продуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек "Рафаэлло".
Ингредиенты:
- 200 г крабовых палочек
- 3 вареных яйца
- 2 плавленые сливочные сырки
- 1 зубчик чеснока
- оливки/маслины
- 1/3 ч.л. соли
Способ приготовления:
1. Натрите все ингредиенты, добавьте соль, чеснок, майонез, перемешайте.
2. Скатайте из массы шарик, во внутрь добавьте оливки.
Обваляйте в тертых крабовых палочках.
