Вкусная крабовая закуска "Рафаэлло" за 2 минуты: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
945
Рецепт блюда

Крабовые палочки – один из самых легких и вкусных бюджетных продуктов, которые могут быть отличной основой для закусок, а также салатов и намазок. Важно, что крабовые палочки отлично сочетаются со всеми продуктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек "Рафаэлло". 

Ингредиенты:

  • 200 г крабовых палочек
  • 3 вареных яйца
  • 2 плавленые сливочные сырки
  • 1 зубчик чеснока
  • оливки/маслины
  • 1/3 ч.л. соли

Способ приготовления: 

1. Натрите все ингредиенты, добавьте соль, чеснок, майонез, перемешайте.

2. Скатайте из массы шарик, во внутрь добавьте оливки.

Обваляйте в тертых крабовых палочках.

