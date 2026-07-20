Лазанью можно готовить не только из макаронных листов, но также идеальной основой будет просто кабачок. Для начинки подойдет любой фарш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной лазаньи из кабачка, с мясным фаршем и сыром.

Ингредиенты:

500 г говяжьего фарша

1 луковица

200 г томатного соуса

2 зубчика чеснока

200 г греческого йогурта

1 яйцо

300 г кабачка

50 г твердого сыра

1 ч. л. растительного масла

соль

черный перец

сушеный базилик

Способ приготовления:

1. Сначала обжарьте на небольшом количестве масла говяжий фарш. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, соль и перец и готовьте до мягкости лука. Влейте томатный соус и тушите еще примерно 5 минут.

2. Для белого соуса: смешайте греческий йогурт, яйцо, соль и сушеный базилик до однородной консистенции.

3. Кабачок нарежьте очень тонкими ломтиками с помощью овощечистки.

4. В форму для запекания выложите слой кабачка, сверху часть соуса болоньезе, затем белый соус и немного натертого сыра. Повторите слои еще два раза. Последний слой кабачка покройте только белым соусом и сыром.

5. Запекайте примерно 45 минут при 180C, пока сверху не появится аппетитная румяная корочка!

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