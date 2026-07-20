Вкусная лазанья из кабачков с фаршем и соусом бешамель: рецепт блюда для обеда, ужина и праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
21
Рецепт кабачковой лазаньи
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Лазанью можно готовить не только из макаронных листов, но также идеальной основой будет просто кабачок. Для начинки подойдет любой фарш.

Вкусная лазанья из кабачков с фаршем и соусом бешамель: рецепт блюда для обеда, ужина и праздничного стола

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной лазаньи из кабачка, с мясным фаршем и сыром. 

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьего фарша
  • 1 луковица
  • 200 г томатного соуса
  • 2 зубчика чеснока
  • 200 г греческого йогурта
  • 1 яйцо
  • 300 г кабачка
  • 50 г твердого сыра
  • 1 ч. л. растительного масла
  • соль
  • черный перец
  • сушеный базилик

Способ приготовления: 

1. Сначала обжарьте на небольшом количестве масла говяжий фарш. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, соль и перец и готовьте до мягкости лука. Влейте томатный соус и тушите еще примерно 5 минут.

Вкусная лазанья из кабачков с фаршем и соусом бешамель: рецепт блюда для обеда, ужина и праздничного стола

2. Для белого соуса: смешайте греческий йогурт, яйцо, соль и сушеный базилик до однородной консистенции.

Вкусная лазанья из кабачков с фаршем и соусом бешамель: рецепт блюда для обеда, ужина и праздничного стола

3. Кабачок нарежьте очень тонкими ломтиками с помощью овощечистки.

Вкусная лазанья из кабачков с фаршем и соусом бешамель: рецепт блюда для обеда, ужина и праздничного стола

4. В форму для запекания выложите слой кабачка, сверху часть соуса болоньезе, затем белый соус и немного натертого сыра. Повторите слои еще два раза. Последний слой кабачка покройте только белым соусом и сыром.

Вкусная лазанья из кабачков с фаршем и соусом бешамель: рецепт блюда для обеда, ужина и праздничного стола

5. Запекайте примерно 45 минут при 180C, пока сверху не появится аппетитная румяная корочка!

Вкусная лазанья из кабачков с фаршем и соусом бешамель: рецепт блюда для обеда, ужина и праздничного стола

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты