Вкусная лазанья из кабачков с фаршем и соусом бешамель: рецепт блюда для обеда, ужина и праздничного стола
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Лазанью можно готовить не только из макаронных листов, но также идеальной основой будет просто кабачок. Для начинки подойдет любой фарш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной лазаньи из кабачка, с мясным фаршем и сыром.
Ингредиенты:
- 500 г говяжьего фарша
- 1 луковица
- 200 г томатного соуса
- 2 зубчика чеснока
- 200 г греческого йогурта
- 1 яйцо
- 300 г кабачка
- 50 г твердого сыра
- 1 ч. л. растительного масла
- соль
- черный перец
- сушеный базилик
Способ приготовления:
1. Сначала обжарьте на небольшом количестве масла говяжий фарш. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, соль и перец и готовьте до мягкости лука. Влейте томатный соус и тушите еще примерно 5 минут.
2. Для белого соуса: смешайте греческий йогурт, яйцо, соль и сушеный базилик до однородной консистенции.
3. Кабачок нарежьте очень тонкими ломтиками с помощью овощечистки.
4. В форму для запекания выложите слой кабачка, сверху часть соуса болоньезе, затем белый соус и немного натертого сыра. Повторите слои еще два раза. Последний слой кабачка покройте только белым соусом и сыром.
5. Запекайте примерно 45 минут при 180C, пока сверху не появится аппетитная румяная корочка!
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