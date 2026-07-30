Вкусная маринованная сельдь с луком в майонезе: рецепт закуски на любой случай
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Сельдь – лучший продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок и конечно же форшмака. Также сельдь можно очень вкусно мариновать в кетчупе, майонезе, а также просто в масле с уксусом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди с луком и майонезом.
Ингредиенты:
- репчатый лук 1 крупная головка
- филе слабосоленой сельди 350 г
- майонез 2 ст.л.
- горчица в зернах 1 ст.л.
- молотый кориандр по вкусу
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Зачистите сельдь, удалите все лишнее и порежьте ее на куски.
2. Лук замаринуйте.
3. Смешайте рыбу и лук, добавьте майонез, зернистую горчицу, немного кориандра, черного перца и, при необходимости, небольшое количество соли, все перемешайте.
4. Накройте миску крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 1-2 часа. Перед подачей закуску можно украсить свежей зеленью или дополнительно посыпать зернами горчицы.
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