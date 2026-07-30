Вкусная маринованная сельдь с луком в майонезе: рецепт закуски на любой случай

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
135
Рецепт сельди в майонезе
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Сельдь – лучший продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок и конечно же форшмака. Также сельдь можно очень вкусно мариновать в кетчупе, майонезе, а также просто в масле с уксусом.

Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди с луком и майонезом. 

Ингредиенты:

  • репчатый лук 1 крупная головка
  • филе слабосоленой сельди 350 г
  • майонез 2 ст.л.
  • горчица в зернах 1 ст.л.
  • молотый кориандр по вкусу
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Зачистите сельдь, удалите все лишнее и порежьте ее на куски.

Нарезаем рыбу

2. Лук замаринуйте.

Лук для сельди

3. Смешайте рыбу и лук, добавьте майонез, зернистую горчицу, немного кориандра, черного перца и, при необходимости, небольшое количество соли, все перемешайте.

Добавляем майонез

4. Накройте миску крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 1-2 часа. Перед подачей закуску можно украсить свежей зеленью или дополнительно посыпать зернами горчицы.

Готовая сельдь

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