Вкусная намазка "Белочка" из сыра и моркови: самый простой рецепт легкой закуски
Домашние намазки можно готовить из любого сыра, вареных яиц, моркови. А также очень вкусно будет из рыбной консервы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой намазки из моркови, с плавленым сыром и чесноком.
Ингредиенты:
- Плавленый сырок 2 шт. (по 90-100 г)
- Вареные яйца 2 шт.
- Морковь 1 средняя (сырая)
- Чеснок 1-2 зубчика (по вкусу)
- Майонез или густой йогурт 2-3 ст. л.
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Морковь натереть на мелкой терке. Плавленые сырки и яйца также натереть мелко (чтобы намазка была нежная).
2. Добавить измельченный чеснок, майонез (или йогурт), соль. Хорошо перемешать до однородности.
Подавайте с гренками!
