Домашние намазки можно готовить из любого сыра, вареных яиц, моркови. А также очень вкусно будет из рыбной консервы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой намазки из моркови, с плавленым сыром и чесноком.

Ингредиенты:

Плавленый сырок 2 шт. (по 90-100 г)

Вареные яйца 2 шт.

Морковь 1 средняя (сырая)

Чеснок 1-2 зубчика (по вкусу)

Майонез или густой йогурт 2-3 ст. л.

Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь натереть на мелкой терке. Плавленые сырки и яйца также натереть мелко (чтобы намазка была нежная).

2. Добавить измельченный чеснок, майонез (или йогурт), соль. Хорошо перемешать до однородности.

Подавайте с гренками!

