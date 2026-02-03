Вкусная намазка "Белочка" из сыра и моркови: самый простой рецепт легкой закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Вкусная намазка 'Белочка' из сыра и моркови: самый простой рецепт легкой закуски

Домашние намазки можно готовить из любого сыра, вареных яиц, моркови. А также очень вкусно будет из рыбной консервы.

Вкусная намазка "Белочка" из сыра и моркови: самый простой рецепт легкой закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой намазки из моркови, с плавленым сыром и чесноком.

Ингредиенты:

  • Плавленый сырок 2 шт. (по 90-100 г)
  • Вареные яйца 2 шт.
  • Морковь 1 средняя (сырая)
  • Чеснок 1-2 зубчика (по вкусу)
  • Майонез или густой йогурт 2-3 ст. л.
  • Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь натереть на мелкой терке. Плавленые сырки и яйца также натереть мелко (чтобы намазка была нежная).

Вкусная намазка "Белочка" из сыра и моркови: самый простой рецепт легкой закуски

2. Добавить измельченный чеснок, майонез (или йогурт), соль. Хорошо перемешать до однородности.

Вкусная намазка "Белочка" из сыра и моркови: самый простой рецепт легкой закуски

Подавайте с гренками!

Вкусная намазка "Белочка" из сыра и моркови: самый простой рецепт легкой закуски

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты