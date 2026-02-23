Вкусная намазка из кильки в томате с плавленым сырком: рецепт закуски за копейки

Рецепт намазки

Домашние намазки можно готовить из яиц, рыбы в любом виде – консервы, сельдь, запеченная рыба. А для нежного вкуса обязательно добавляйте плавленный сыр.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски из кильки в томате, с плавленным сыром и чесноком.

Ингредиенты:

  • килька в томате 250 г
  • плавленый сырок 100 г
  • чеснок 1 зубчик
  • лук 1 шт.
  • масло 1-2 ст. ложки
  • соль, перец, любимые специи по вкусу
  • зелень для украшения по желанию

Способ приготовления:

1. Кильку измельчить вилкой, плавленый сыр натереть, добавить чеснок, мелко нарезанный лук, добавьте специи, перемешайте. 

Подавайте с хлебом!

