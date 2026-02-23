Домашние намазки можно готовить из яиц, рыбы в любом виде – консервы, сельдь, запеченная рыба. А для нежного вкуса обязательно добавляйте плавленный сыр.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски из кильки в томате, с плавленным сыром и чесноком.

Ингредиенты:

килька в томате 250 г

плавленый сырок 100 г

чеснок 1 зубчик

лук 1 шт.

масло 1-2 ст. ложки

соль, перец, любимые специи по вкусу

зелень для украшения по желанию

Способ приготовления:

1. Кильку измельчить вилкой, плавленый сыр натереть, добавить чеснок, мелко нарезанный лук, добавьте специи, перемешайте.

Подавайте с хлебом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: