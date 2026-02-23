Все рецепты
Вкусная намазка из кильки в томате с плавленым сырком: рецепт закуски за копейки
Домашние намазки можно готовить из яиц, рыбы в любом виде – консервы, сельдь, запеченная рыба. А для нежного вкуса обязательно добавляйте плавленный сыр.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски из кильки в томате, с плавленным сыром и чесноком.
Ингредиенты:
- килька в томате 250 г
- плавленый сырок 100 г
- чеснок 1 зубчик
- лук 1 шт.
- масло 1-2 ст. ложки
- соль, перец, любимые специи по вкусу
- зелень для украшения по желанию
Способ приготовления:
1. Кильку измельчить вилкой, плавленый сыр натереть, добавить чеснок, мелко нарезанный лук, добавьте специи, перемешайте.
Подавайте с хлебом!
