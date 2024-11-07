Вкусная намазка из крем-сыра и тунца, которая подойдет для праздничного стола: рецепт
Намазка – это отличный вид закуски, поражающий своим разнообразием. Ее можно приготовить практически из любых продуктов, и, при правильной компоновке, получить замечательное блюдо.
Одним из видов намазок в Instagram поделилась фудблогер с ником ann food. Она представила рецепт приготовления намазки из тунца и крем-сыра. Это блюдо станет отличным дополнением праздничного стола.
Ингредиенты
- Крем-сыр – 175 гр
- Тунец в с\с – 160 гр
- Цедра лимона – ½ шт
- Оливки без косточек – 10 шт
- Сухие травы – ½ ч.л.
- Багет
- Соль
- Перец
Ингредиенты для украшения
- Оливки
- Петрушка
- Цедра лимона
Способ приготовления
1. В тарелку выложить сливочный сыр.
2. Из консервированного тунца слить сок и добавить к сыру.
3. Оливки измельчить и добавить в общую массу.
4. Присыпать специями и натереть цедру лимона.
5. Багет порезать на ломтики и поджарить без растительного масла.
6. На багет выложить намазку и украсить оливкой, листочком петрушки и немного присыпать цедрой лимона.
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