Вкусная намазка из крем-сыра и тунца, которая подойдет для праздничного стола: рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Вкусная намазка из крем-сыра и тунца, которая подойдет для праздничного стола: рецепт

Намазка – это отличный вид закуски, поражающий своим разнообразием. Ее можно приготовить практически из любых продуктов, и, при правильной компоновке, получить замечательное блюдо.

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Одним из видов намазок в Instagram поделилась фудблогер с ником ann food. Она представила рецепт приготовления намазки из тунца и крем-сыра. Это блюдо станет отличным дополнением праздничного стола.

Вкусная намазка из крем-сыра и тунца, которая подойдет для праздничного стола: рецепт

Ингредиенты

  • Крем-сыр – 175 гр
  • Тунец в с\с – 160 гр
  • Цедра лимона – ½ шт
  • Оливки без косточек – 10 шт
  • Сухие травы – ½ ч.л.
  • Багет
  • Соль
  • Перец

Ингредиенты для украшения

  • Оливки
  • Петрушка
  • Цедра лимона

Способ приготовления

1. В тарелку выложить сливочный сыр.

Вкусная намазка из крем-сыра и тунца, которая подойдет для праздничного стола: рецепт

2. Из консервированного тунца слить сок и добавить к сыру.

3. Оливки измельчить и добавить в общую массу.

Вкусная намазка из крем-сыра и тунца, которая подойдет для праздничного стола: рецепт

4. Присыпать специями и натереть цедру лимона.

5. Багет порезать на ломтики и поджарить без растительного масла.

Вкусная намазка из крем-сыра и тунца, которая подойдет для праздничного стола: рецепт

6. На багет выложить намазку и украсить оливкой, листочком петрушки и немного присыпать цедрой лимона.

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