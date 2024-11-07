Намазка – это отличный вид закуски, поражающий своим разнообразием. Ее можно приготовить практически из любых продуктов, и, при правильной компоновке, получить замечательное блюдо.

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Одним из видов намазок в Instagram поделилась фудблогер с ником ann food. Она представила рецепт приготовления намазки из тунца и крем-сыра. Это блюдо станет отличным дополнением праздничного стола.

Ингредиенты

Крем-сыр – 175 гр

Тунец в с\с – 160 гр

Цедра лимона – ½ шт

Оливки без косточек – 10 шт

Сухие травы – ½ ч.л.

Багет

Соль

Перец

Ингредиенты для украшения

Оливки

Петрушка

Цедра лимона

Способ приготовления

1. В тарелку выложить сливочный сыр.

2. Из консервированного тунца слить сок и добавить к сыру.

3. Оливки измельчить и добавить в общую массу.

4. Присыпать специями и натереть цедру лимона.

5. Багет порезать на ломтики и поджарить без растительного масла.

6. На багет выложить намазку и украсить оливкой, листочком петрушки и немного присыпать цедрой лимона.

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