Морковь и плавленный сыр – идеальный наборе продуктов для приготовления вкусных салатов и намазок. А если добавить чеснок, намазка будет еще вкуснее.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из плавленого сыра и моркови.

Ингредиенты:

плавленый сырок – 2 шт.

вареные яйца – 2 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 1-2 зуб.

майонез – 2-3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, яйца, морковь, чеснок. Добавьте майонез, специи и перемешайте.

Подавайте с хлебом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: