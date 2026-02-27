Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вкусная намазка из моркови и сыра за 1 минуту: самый простой рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,8 т.
Рецепт намазки

Морковь и плавленный сыр – идеальный наборе продуктов для приготовления вкусных салатов и намазок. А если добавить чеснок, намазка будет еще вкуснее.

Вкусная намазка из моркови и сыра за 1 минуту: самый простой рецепт вкусной закуски

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из плавленого сыра и моркови.

Вкусная намазка из моркови и сыра за 1 минуту: самый простой рецепт вкусной закуски

Ингредиенты:

  • плавленый сырок – 2 шт.
  • вареные яйца – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 1-2 зуб.
  • майонез – 2-3 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, яйца, морковь, чеснок. Добавьте майонез, специи и перемешайте.

Вкусная намазка из моркови и сыра за 1 минуту: самый простой рецепт вкусной закуски

Подавайте с хлебом!

Вкусная намазка из моркови и сыра за 1 минуту: самый простой рецепт вкусной закуски

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты