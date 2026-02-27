Все рецепты
Вкусная намазка из моркови и сыра за 1 минуту: самый простой рецепт вкусной закуски
Морковь и плавленный сыр – идеальный наборе продуктов для приготовления вкусных салатов и намазок. А если добавить чеснок, намазка будет еще вкуснее.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из плавленого сыра и моркови.
Ингредиенты:
- плавленый сырок – 2 шт.
- вареные яйца – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 1-2 зуб.
- майонез – 2-3 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, яйца, морковь, чеснок. Добавьте майонез, специи и перемешайте.
Подавайте с хлебом!
