Вкусная намазка из сала с чесноком: идеальная закуска к борщу
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Сало – не только вкусный, но и очень сытный и полезный продукт, который можно есть просто с хлебом, а также делать намазку. Для яркого вкуса добавьте в намазку чеснок, зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, сытной намазки из сала, с чесноком и зеленью.
Ингредиенты:
- сало
- чеснок
- специи
- перец
- зелень
Способ приготовления:
1. Пропустите через мясорубку сало, чеснок и зелень.
2. Добавьте специи, перемешайте.
Храните в холодильнике.
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