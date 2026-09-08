Вкусная намазка из сала с чесноком: идеальная закуска к борщу

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
231
Рецепт намазки
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Сало – не только вкусный, но и очень сытный и полезный продукт, который можно есть просто с хлебом, а также делать намазку. Для яркого вкуса добавьте в намазку чеснок, зелень.

Как приготовить намазку из сала

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, сытной намазки из сала, с чесноком и зеленью. 

Ингредиенты:

  • сало
  • чеснок
  • специи
  • перец
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Пропустите через мясорубку сало, чеснок и зелень.

Сало для блюда

2. Добавьте специи, перемешайте.

Специи для намазки

Храните в холодильнике.

Намазка из сала

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