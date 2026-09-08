Вкусная намазка из сала с чесноком: идеальная закуска к борщу

Сало – не только вкусный, но и очень сытный и полезный продукт, который можно есть просто с хлебом, а также делать намазку. Для яркого вкуса добавьте в намазку чеснок, зелень.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, сытной намазки из сала, с чесноком и зеленью.

Ингредиенты:

сало

чеснок

специи

перец

зелень

Способ приготовления:

1. Пропустите через мясорубку сало, чеснок и зелень.

2. Добавьте специи, перемешайте.

Храните в холодильнике.

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