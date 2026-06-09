Сырая морковь – не только полезный и вкусный овощ, но и отличный ингредиент для приготовления салатов, закусок, намазок. Стоит отметить, что морковь специалисты рекомендуют есть именно в сыром виде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из сырой моркови.

Ингредиенты:

отварные яйца 2-3 шт.

плавленые сырки 2 шт.

сырая морковь 1 шт. (180 г)

чеснок 1-3 зуб.

укроп, петрушка

майоне 2-3 ст. л.

соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Натрите на мелкой терке отварные яйца, плавленые сырки и морковь.

2. Соедините все в миске, добавьте мелко нарезанную зелень, чеснок, соль, перец, майонез и перемешайте.

Очень вкусно подавать на поджаренном хлебе.

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