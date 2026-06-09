Вкусная намазка из сырой моркови и сыра: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
165
Вкусная намазка из сырой моркови и сыра: делимся простым рецептом
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Сырая морковь – не только полезный и вкусный овощ, но и отличный ингредиент для приготовления салатов, закусок, намазок. Стоит отметить, что морковь специалисты рекомендуют есть именно в сыром виде.

Вкусная намазка из сырой моркови и сыра: делимся простым рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из сырой моркови. 

Ингредиенты:

  • отварные яйца 2-3 шт.
  • плавленые сырки 2 шт.
  • сырая морковь 1 шт. (180 г)
  • чеснок 1-3 зуб.
  • укроп, петрушка
  • майоне 2-3 ст. л.
  • соль, черный перец

Способ приготовления: 

1. Натрите на мелкой терке отварные яйца, плавленые сырки и морковь.

Вкусная намазка из сырой моркови и сыра: делимся простым рецептом

2. Соедините все в миске, добавьте мелко нарезанную зелень, чеснок, соль, перец, майонез и перемешайте.

Вкусная намазка из сырой моркови и сыра: делимся простым рецептом

Очень вкусно подавать на поджаренном хлебе.

Вкусная намазка из сырой моркови и сыра: делимся простым рецептом

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