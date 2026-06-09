Вкусная намазка из сырой моркови и сыра: делимся простым рецептом
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Сырая морковь – не только полезный и вкусный овощ, но и отличный ингредиент для приготовления салатов, закусок, намазок. Стоит отметить, что морковь специалисты рекомендуют есть именно в сыром виде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из сырой моркови.
Ингредиенты:
- отварные яйца 2-3 шт.
- плавленые сырки 2 шт.
- сырая морковь 1 шт. (180 г)
- чеснок 1-3 зуб.
- укроп, петрушка
- майоне 2-3 ст. л.
- соль, черный перец
Способ приготовления:
1. Натрите на мелкой терке отварные яйца, плавленые сырки и морковь.
2. Соедините все в миске, добавьте мелко нарезанную зелень, чеснок, соль, перец, майонез и перемешайте.
Очень вкусно подавать на поджаренном хлебе.
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