Намазка из тунца – это один из самых простых вариантов быстрого перекуса, который легко приготовить дома за несколько минут. Для рецепта понадобится минимум ингредиентов, а результат получается сытным и очень нежным. Такую намазку можно подавать на гренках, свежем хлебе, тостах или даже в лаваше. Она прекрасно подходит для завтрака, перекуса или легкого ужина. Главное – правильно совместить текстуру тунца, яиц и нежной заправки.

Идея приготовления вкусной намазки из тунца опубликована на странице фудблогера receptoria 18 в Instagram.

Ингредиенты:

тунец консервированный – 1 банка

яйца – 3 шт.

зеленый лук – 1 пучок

майонез или крем-сыр – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца отварите до готовности и охладите. После этого очистите и мелко нарежьте или натрите на терке.

2. Тунец переложите в миску и разомните вилкой до однородной консистенции. Если в банке много жидкости, предварительно ее слейте.

3. Зеленый лук мелко нарежьте и добавьте к тунцу вместе с яйцами.

4. Добавьте несколько ложек майонеза или крем-сыра – в зависимости от того, какую текстуру хотите получить. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте все ингредиенты.

5. Готовую намазку поставьте в холодильник на несколько минут, чтобы вкусы лучше соединились.

6. Подавайте на подсушенном хлебе, багете или хрустящих тостах. Такая домашняя намазка из тунца станет отличным вариантом для быстрого завтрака, перекуса или простой закуски для всей семьи.

