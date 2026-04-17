Вкусная намазка из вареных яиц и крабовых палочек за 2 минуты: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Домашние намазки можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет – из сыра, яиц, сырой моркови, крабовых палочек, филе, сельди. Для яркого вкуса добавляйте тертый чеснок, зелень, специи, лук. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из вареных яиц и крабовых палочек. 

Ингредиенты: 

  • вареные яйца – 3 шт.
  • плавленые сырки – 2 шт.
  • крабовые палочки – 125 г.
  • чеснок – 2-3 зуб.
  • майонез – 2 ст.л.
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • хлебные тарталетки – 1 п.

Способ приготовления: 

1. Натереть на мелкую терку яйца, слегка подмороженные плавленые сырки.

2. Добавить измельченные крабовые палочки, выдавленный чеснок, специи, майонез и перемешать до однородности.

Можно подавать с гренками или в тарталетках.

