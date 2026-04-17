Все рецепты
Вкусная намазка из вареных яиц и крабовых палочек за 2 минуты: делимся рецептом
Домашние намазки можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет – из сыра, яиц, сырой моркови, крабовых палочек, филе, сельди. Для яркого вкуса добавляйте тертый чеснок, зелень, специи, лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из вареных яиц и крабовых палочек.
Ингредиенты:
- вареные яйца – 3 шт.
- плавленые сырки – 2 шт.
- крабовые палочки – 125 г.
- чеснок – 2-3 зуб.
- майонез – 2 ст.л.
- специи: соль, перец – по вкусу
- хлебные тарталетки – 1 п.
Способ приготовления:
1. Натереть на мелкую терку яйца, слегка подмороженные плавленые сырки.
2. Добавить измельченные крабовые палочки, выдавленный чеснок, специи, майонез и перемешать до однородности.
Можно подавать с гренками или в тарталетках.
