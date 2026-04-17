Домашние намазки можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет – из сыра, яиц, сырой моркови, крабовых палочек, филе, сельди. Для яркого вкуса добавляйте тертый чеснок, зелень, специи, лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из вареных яиц и крабовых палочек.

Ингредиенты:

вареные яйца – 3 шт.

плавленые сырки – 2 шт.

крабовые палочки – 125 г.

чеснок – 2-3 зуб.

майонез – 2 ст.л.

специи: соль, перец – по вкусу

хлебные тарталетки – 1 п.

Способ приготовления:

1. Натереть на мелкую терку яйца, слегка подмороженные плавленые сырки.

2. Добавить измельченные крабовые палочки, выдавленный чеснок, специи, майонез и перемешать до однородности.

Можно подавать с гренками или в тарталетках.

