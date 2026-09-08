Вкусная намазка-салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
702
Майонезный салат со свеклой
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Запеченная свекла – очень полезный и вкусный овощ, который может быть основой для вкусных салатов и закусок. Еще из нее можно готовить легкие намазки.

Салат из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой в приготовлении намазки из свеклы. 

Ингредиенты:

  • Свекла 2-3 шт.
  • Плавленый сырок 2 шт.
  • Вареные яйца 2 шт.
  • Соль
  • Чеснок
  • Майонез/сметана

Способ приготовления: 

1. Для начала натираем свеклу, вареные яйца и плавленый сыр, перекладываем в глубокую посуду, по желанию добавляем чеснок и зелень.

Ингредиенты для блюда

2. Заправляем салат майонезом и сметаной, все хорошо перемешиваем — и закуска готова. 

Готовая намазка

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