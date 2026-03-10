Если вы хотите приготовить вкусную закуску, идеальной основой будет любой сыр, вареные яйца, зелень, тунец. Для яркого вкуса добавьте чеснок, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой в приготовлении намазки из сыра и вареных яиц.

Ингредиенты:

100 г твердого сыра

2 вареных яйца

100 г крем-сыра

2-3 зубчика чеснока

немного майонеза

укроп и клюква для декора

Способ приготовления:

1. Натрите яйца, сыр, чеснок.

2. Добавьте майонез, перемешайте.

Скатайте шарики, обваляйте в зелени и украсьте клюквой!

