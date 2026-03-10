Все рецепты
Вкусная намазка-закуска из плавленого сыра и яиц за 5 минут: делимся легким рецептом
Если вы хотите приготовить вкусную закуску, идеальной основой будет любой сыр, вареные яйца, зелень, тунец. Для яркого вкуса добавьте чеснок, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой в приготовлении намазки из сыра и вареных яиц.
Ингредиенты:
- 100 г твердого сыра
- 2 вареных яйца
- 100 г крем-сыра
- 2-3 зубчика чеснока
- немного майонеза
- укроп и клюква для декора
Способ приготовления:
1. Натрите яйца, сыр, чеснок.
2. Добавьте майонез, перемешайте.
Скатайте шарики, обваляйте в зелени и украсьте клюквой!
