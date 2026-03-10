Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Вкусная намазка-закуска из плавленого сыра и яиц за 5 минут: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
216
Если вы хотите приготовить вкусную закуску, идеальной основой будет любой сыр, вареные яйца, зелень, тунец. Для яркого вкуса добавьте чеснок, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой в приготовлении намазки из сыра и вареных яиц.

Ингредиенты:

  • 100 г твердого сыра
  • 2 вареных яйца
  • 100 г крем-сыра
  • 2-3 зубчика чеснока
  • немного майонеза
  • укроп и клюква для декора

Способ приготовления:

1. Натрите яйца, сыр, чеснок.

2. Добавьте майонез, перемешайте.

Скатайте шарики, обваляйте в зелени и украсьте клюквой!

