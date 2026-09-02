Вкусная паста с курицей и овощами на сковороде: как приготовить
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Паста с курицей и овощами – это простой вариант сытного домашнего ужина, когда не хочется долго стоять у плиты. Блюдо готовится в одной сковороде, а нежный сливочный соус хорошо сочетается с курицей, кабачком, шампиньонами и помидорами. Для такого рецепта понадобятся обычные продукты, которые легко найти в магазине. Рассказываем, как приготовить пасту с курицей и овощами, чтобы она получилась ароматной и сочной.
Идея приготовления вкусной пасты с курицей и овощами опубликована на странице daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- паста – 200-300 г (фетучини)
- куриное филе – 1 небольшой кусок
- кабачок – 1 шт.
- шампиньоны – 1 шт.
- помидоры черри – 150 г
- сливки – 200–250 мл, жирностью 30%.
- сливочное масло – 30 г
- растительное масло – для жарки
- вода из-под пасты – 100–200 мл
- копченая паприка – по вкусу.
- сухой чеснок – по вкусу.
- универсальная приправа – по вкусу.
- соль – по вкусу.
- черный перец – по вкусу.
- пармезан – по желанию
Способ приготовления:
1. Сначала отварите фетучини в подсоленной воде до состояния аль денте. Не выливайте всю воду после варки: часть нужно оставить для соуса. Она поможет сделать его более однородным и позволит легко регулировать густоту.
2. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Посолите, поперчите и обжарьте на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла до румяной корочки. Когда курица будет готова, переложите её на тарелку.
3. В ту же сковороду добавьте сливочное масло. Выложите нарезанные кабачок, шампиньоны и помидоры черри. Посыпьте овощи копченой паприкой, сушеным чесноком и специями.
4. Обжаривайте их на сильном огне, чтобы они подрумянились, но не превратились в однородную массу.
5. Добавьте куриное филе к овощам. Добавьте отварную пасту, влейте сливки и постепенно добавьте воду, в которой варилась паста. Количество жидкости можно регулировать в зависимости от того, насколько густой соус вы хотите получить.
6. Всё хорошо перемешайте и готовьте на слабом огне около 10 минут. За это время сливки смешаются с соками овощей и специями, а паста пропитается соусом.
7. Готовую пасту с курицей и овощами разложите по тарелкам. По желанию сверху добавьте немного тертого пармезана. Подавать блюдо лучше сразу, пока сливочный соус остается нежным и хорошо обволакивает пасту.
Этот рецепт легко варьировать в зависимости от продуктов, которые есть под рукой: можно использовать другие овощи или выбрать любимый вид пасты. Главное – не переварить макароны и добавлять воду из-под пасты постепенно, контролируя консистенцию соуса.
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