Паста с тунцом – это простое блюдо, которое выручает, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное. Для рецепта понадобятся доступные ингредиенты, которые часто есть дома. Такая паста подходит как для обеда, так и для легкого ужина. Готовится она быстро, а результат получается сытным и ароматным. К тому же рецепт легко адаптировать под собственный вкус.

Идея приготовления вкусной пасты с тунцом опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

макароны – 200 г

тунец в собственном соку – 180 г

томатное пюре – 200 мл.

лук – 1 шт.

крем-сыр – 2 ст.л.

твердый сыр – по вкусу

соль – по вкусу

специи – по вкусу

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала отварите макароны в подсоленной воде в соответствии с инструкцией на упаковке. Готовую пасту откиньте на дуршлаг, оставив немного воды от варки.

2. Параллельно нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте его на сковороде до мягкости и легкого золотистого цвета. После этого добавьте томатное пюре и тушите несколько минут, чтобы соус стал более насыщенным.

3. Далее добавьте в соус тунец в собственном соку, предварительно слив лишнюю жидкость. Посолите, добавьте специи по вкусу и крем-сыр. Тщательно перемешайте, чтобы соус стал однородным и нежным.

4. В готовый соус добавьте отваренные макароны. Хорошо перемешайте, чтобы паста равномерно покрылась соусом. При необходимости можно добавить несколько ложек воды от варки макарон для более нежной консистенции.

5. Перед подачей посыпьте пасту тертым сыром и свежей зеленью. Подавайте блюдо горячим сразу же.

