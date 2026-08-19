Вкусная пицца из кабачка, с сыром и помидорами: готовится на сковороде

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт пиццы из кабачка
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Пицца – лучшее блюдо для перекуса и ужина. Готовить ее можно как из теста, так и просто из лаваша и кабачков. Для начинки подойдет сыр, овощи, мясо.

Кабачковая пицца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной пиццы из кабачка, с сыром и помидорами. 

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • Кабачок 250 г
  • Яйцо 1 шт
  • Сушеный чеснок 1 ч.л.
  • Мука 2 ст.л.
  • Соль по вкусу
  • Твердый сыр 30 г
  • Помидор 1/2 шт.
  • Итальянские травы по желанию
  • Немного масла для жарки

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок, отожмите сок. Добавьте специи, муку, яйцо, перемешайте.

Ингредиенты для блюда

2. Смажьте сковороду маслом, выложите тесто, разровняйте.

Приготовление пиццы

3. Выложите начинку, накройте крышкой. 

Готовая пицца

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