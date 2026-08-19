Пицца – лучшее блюдо для перекуса и ужина. Готовить ее можно как из теста, так и просто из лаваша и кабачков. Для начинки подойдет сыр, овощи, мясо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной пиццы из кабачка, с сыром и помидорами.

Ингредиенты (на 1 порцию):

Кабачок 250 г

Яйцо 1 шт

Сушеный чеснок 1 ч.л.

Мука 2 ст.л.

Соль по вкусу

Твердый сыр 30 г

Помидор 1/2 шт.

Итальянские травы по желанию

Немного масла для жарки

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок, отожмите сок. Добавьте специи, муку, яйцо, перемешайте.

2. Смажьте сковороду маслом, выложите тесто, разровняйте.

3. Выложите начинку, накройте крышкой.

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