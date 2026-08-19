Вкусная пицца из кабачка, с сыром и помидорами: готовится на сковороде
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Пицца – лучшее блюдо для перекуса и ужина. Готовить ее можно как из теста, так и просто из лаваша и кабачков. Для начинки подойдет сыр, овощи, мясо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной пиццы из кабачка, с сыром и помидорами.
Ингредиенты (на 1 порцию):
- Кабачок 250 г
- Яйцо 1 шт
- Сушеный чеснок 1 ч.л.
- Мука 2 ст.л.
- Соль по вкусу
- Твердый сыр 30 г
- Помидор 1/2 шт.
- Итальянские травы по желанию
- Немного масла для жарки
Способ приготовления:
1. Натрите кабачок, отожмите сок. Добавьте специи, муку, яйцо, перемешайте.
2. Смажьте сковороду маслом, выложите тесто, разровняйте.
3. Выложите начинку, накройте крышкой.
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