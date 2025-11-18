Если вы хотите приготовить вкусную, сытную и бюджетную закуску для праздничного стола, идеальной основой будет ветчина, бекон, хамон. А для начинки можно использовать яйца вареные, сыр плавленный, крем-сыр, хурму, оливки, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из ветчины, с сырной начинкой и зеленью.

Ингредиенты:

плавленые сырки 2 шт.

майонез

чеснок 2-3 зуб.

сил сулугуни

ветчина или хамон

листья салата

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, майонез, чеснок, перемешайте.

2. На ветчину выложите листья салата, ветчину, сырную массу, сверните и завяжите сыром сулугуни.

Подавайте сразу!

