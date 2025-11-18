Все рецепты
Вкусная закуска из хамона для новогоднего стола: готовится 2 минуты
Если вы хотите приготовить вкусную, сытную и бюджетную закуску для праздничного стола, идеальной основой будет ветчина, бекон, хамон. А для начинки можно использовать яйца вареные, сыр плавленный, крем-сыр, хурму, оливки, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из ветчины, с сырной начинкой и зеленью.
Ингредиенты:
- плавленые сырки 2 шт.
- майонез
- чеснок 2-3 зуб.
- сил сулугуни
- ветчина или хамон
- листья салата
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, майонез, чеснок, перемешайте.
2. На ветчину выложите листья салата, ветчину, сырную массу, сверните и завяжите сыром сулугуни.
Подавайте сразу!
