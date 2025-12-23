Все рецепты
Вкусная закуска из плавленого сыра и моркови: рецепт бюджетного блюда за 2 минуты
Плавленный сыр – идеальный продукт для приготовления вкусных намазок, закусок, а также салатов. Еще плавленный сыр можно готовить самостоятельно.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной намазки из сыра, с морковью.
Ингредиенты:
- 2 плавленых сырка
- 1 средняя морковь
- 2 яйца вареные
- 2 зуб. чеснока + 2 желтка + 1/2 ч л соли + 1 ст л растительного масла
Способ приготовления:
1. Натрите все ингредиенты.
2. Добавьте чеснок тертый, специи и перемешайте.
Подавайте с хлебом!
