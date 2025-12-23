Вкусная закуска из плавленого сыра и моркови: рецепт бюджетного блюда за 2 минуты

Рецепт намазки

Плавленный сыр – идеальный продукт для приготовления вкусных намазок, закусок, а также салатов. Еще плавленный сыр можно готовить самостоятельно. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной намазки из сыра, с морковью.

Ингредиенты:

  • 2 плавленых сырка
  • 1 средняя морковь
  • 2 яйца вареные
  • 2 зуб. чеснока + 2 желтка + 1/2 ч л соли + 1 ст л растительного масла

Способ приготовления:

1. Натрите все ингредиенты.

2. Добавьте чеснок тертый, специи и перемешайте.

Подавайте с хлебом!

