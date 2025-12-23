Плавленный сыр – идеальный продукт для приготовления вкусных намазок, закусок, а также салатов. Еще плавленный сыр можно готовить самостоятельно.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной намазки из сыра, с морковью.

Ингредиенты:

2 плавленых сырка

1 средняя морковь

2 яйца вареные

2 зуб. чеснока + 2 желтка + 1/2 ч л соли + 1 ст л растительного масла

Способ приготовления:

1. Натрите все ингредиенты.

2. Добавьте чеснок тертый, специи и перемешайте.

Подавайте с хлебом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: