Вкуснее, чем бутерброды со шпротами: гренки "Курочки" для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3,0 т.
Рецепт закуски

Если вам надоели бутерброды со шпротами, идеальной альтернативой будут гренки с чесноком и тертым сыром или яйцом. Для пикантного вкуса добавьте чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных гренок с чесноком и майонезом.

Ингредиенты:

  • Батон 6-8 шт.
  • Яйца 2-3 шт (вареные)
  • Чеснок 3 зуб.
  • Майонез по вкусу
  • Соль по желанию

Способ приготовления

1. Батон поджарьте на сковородке или подсушить в мультипечи или тостере.

2. Горячие гренки достать и сразу натереть чесноком. Смазать майонезом.

Сверху щедро посыпать мелко натертыми вареными яйцами.

Подавайте сразу, пока хрустящие.

