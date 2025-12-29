Все рецепты
Вкуснее, чем бутерброды со шпротами: гренки "Курочки" для новогоднего стола
Если вам надоели бутерброды со шпротами, идеальной альтернативой будут гренки с чесноком и тертым сыром или яйцом. Для пикантного вкуса добавьте чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных гренок с чесноком и майонезом.
Ингредиенты:
- Батон 6-8 шт.
- Яйца 2-3 шт (вареные)
- Чеснок 3 зуб.
- Майонез по вкусу
- Соль по желанию
Способ приготовления
1. Батон поджарьте на сковородке или подсушить в мультипечи или тостере.
2. Горячие гренки достать и сразу натереть чесноком. Смазать майонезом.
Сверху щедро посыпать мелко натертыми вареными яйцами.
Подавайте сразу, пока хрустящие.
