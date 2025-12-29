Если вам надоели бутерброды со шпротами, идеальной альтернативой будут гренки с чесноком и тертым сыром или яйцом. Для пикантного вкуса добавьте чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных гренок с чесноком и майонезом.

Ингредиенты:

Батон 6-8 шт.

Яйца 2-3 шт (вареные)

Чеснок 3 зуб.

Майонез по вкусу

Соль по желанию

Способ приготовления

1. Батон поджарьте на сковородке или подсушить в мультипечи или тостере.

2. Горячие гренки достать и сразу натереть чесноком. Смазать майонезом.

Сверху щедро посыпать мелко натертыми вареными яйцами.

Подавайте сразу, пока хрустящие.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: