Вкуснее, чем "Греческий": легкий "Шопский" салат из свежих овощей с брынзой

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Рецепт салата

Салаты из овощей – лучшее блюдо для обеда, ужина и праздничного стола. Готовить их лучше всего из сезонных овощей, а для яркого вкуса добавьте сыр, специи. 

Овощной салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом "Шопского" салата из овощей и тертой брынзой.

Ингредиенты: 

  • огурцы
  • помидоры
  • перец
  • болгарская брынза

Для заправки:

  • оливковое масло
  • яблочный или винный уксус
  • соль, сахар, перец
  • базилик, орегано

Способ приготовления: 

1. Овощи порежьте кубиком.

Овощи для салата

2. Смешайте все для заправки.

Заправка для блюда

3. Полейте овощи заправкой, сверху потрите брынзу и подавайте.

Готовый салат

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