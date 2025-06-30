Салаты из овощей – лучшее блюдо для обеда, ужина и праздничного стола. Готовить их лучше всего из сезонных овощей, а для яркого вкуса добавьте сыр, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом "Шопского" салата из овощей и тертой брынзой.

Ингредиенты:

огурцы

помидоры

перец

болгарская брынза

Для заправки:

оливковое масло

яблочный или винный уксус

соль, сахар, перец

базилик, орегано

Способ приготовления:

1. Овощи порежьте кубиком.

2. Смешайте все для заправки.

3. Полейте овощи заправкой, сверху потрите брынзу и подавайте.

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