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Вкуснее, чем "Греческий": легкий "Шопский" салат из свежих овощей с брынзой
Салаты из овощей – лучшее блюдо для обеда, ужина и праздничного стола. Готовить их лучше всего из сезонных овощей, а для яркого вкуса добавьте сыр, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом "Шопского" салата из овощей и тертой брынзой.
Ингредиенты:
- огурцы
- помидоры
- перец
- болгарская брынза
Для заправки:
- оливковое масло
- яблочный или винный уксус
- соль, сахар, перец
- базилик, орегано
Способ приготовления:
1. Овощи порежьте кубиком.
2. Смешайте все для заправки.
3. Полейте овощи заправкой, сверху потрите брынзу и подавайте.
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