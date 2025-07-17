Сельдь – очень вкусный и ценный продукт, который богат витаминами и необходимыми жирами. Готовить из сельди можно салаты, а также намазки, форшмак, а еще бутерброды и разные закуски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки с плавленным сыром и маслом.

Ингредиенты:

1 большая вареная морковь (или 2 маленькие)

2 плавленых сырка

2 сельди

100 г мягкого сливочного масла

Способ приготовления:

1. Очистите все ингредиенты и порежь их на куски.

2. Сложите в чашу блендера морковь, сырки, сельдь и масло. Взбейте все до однородной пастообразной массы.

Будет вкусно с любым хлебом, хлебцами, лавашем!

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