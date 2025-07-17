Вкуснее, чем икра: самая полезная и бюджетная намазка из сельди за 2 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3,1 т.
Рецепт закуски

Сельдь – очень вкусный и ценный продукт, который богат витаминами и необходимыми жирами. Готовить из сельди можно салаты, а также намазки, форшмак, а еще бутерброды и разные закуски.

Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки с плавленным сыром и маслом. 

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • 1 большая вареная морковь (или 2 маленькие)
  • 2 плавленых сырка
  • 2 сельди
  • 100 г мягкого сливочного масла

Способ приготовления:

1. Очистите все ингредиенты и порежь их на куски.

Ингредиенты для блюда

2. Сложите в чашу блендера морковь, сырки, сельдь и масло. Взбейте все до однородной пастообразной массы.

Приготовление намазки

Будет вкусно с любым хлебом, хлебцами, лавашем!

Готовая намазка

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