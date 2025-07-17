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Вкуснее, чем икра: самая полезная и бюджетная намазка из сельди за 2 минуты
Сельдь – очень вкусный и ценный продукт, который богат витаминами и необходимыми жирами. Готовить из сельди можно салаты, а также намазки, форшмак, а еще бутерброды и разные закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки с плавленным сыром и маслом.
Ингредиенты:
- 1 большая вареная морковь (или 2 маленькие)
- 2 плавленых сырка
- 2 сельди
- 100 г мягкого сливочного масла
Способ приготовления:
1. Очистите все ингредиенты и порежь их на куски.
2. Сложите в чашу блендера морковь, сырки, сельдь и масло. Взбейте все до однородной пастообразной массы.
Будет вкусно с любым хлебом, хлебцами, лавашем!
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