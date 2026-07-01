Вкуснее, чем классически: сочные ленивые голубцы с заливкой
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Домашние голубцы проще всего готовить не в классическом варианте, а ленивые. Все что нужно сделать – нашинковать капусту, смешать ее с фаршем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных, ленивых голубцов, которые элементарно готовятся.
Ингредиенты:
- мясо (свинина/говядина) – 1 кг
- рис – 375 г (2 стакана)
- лук – 3 шт.
- морковь – 2 шт.
- капуста – 500 г
- специи: соль, перец, приправа к мясу, паприка – по вкусу
- мука – для обваливания
- растительное масло – для жарки
Для заливки:
- сметана – 1/2 ст. л.
- томаты без кожицы в собственном соку, измельченные – 1/2 л (если нет, то 2 ст.л. томатной пасты + 1/2 л воды)
- специи: соль, перец, хмели-сунели – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мясо перемолоть в фарш. Рис хорошо промыть и сварить до готовности (20 мин. на медленном огне после закипания). Лук нарезать, морковь натереть на крупной терке. На 3 ст.л. растительного масла на небольшом огне обжариваем лук до прозрачности и размягчения, добавляем морковь и жарим вместе ещё несколько минут. Капусту мелко нарезаем и тушим до мягкости на 2 ст.л. растительного масла на небольшом огне. В большой миске вымешиваем до однородности фарш, отварной рис, обжаренный лук, капусту и специи.
2. В мисочку насыпаем муку, разогреваем масло на сковороде. Из массы формируем котлетки, обваливаем в муке и жарим на среднем огне с двух сторон до легкого золотистого цвета. Масса должна лишь "схватиться", не жарить до готовности — голубцы еще будут тушиться и успеют приготовиться.
3. Когда котлетки готовы, готовим заливку. Для этого смешиваем и хорошо перемешиваем все ингредиенты. На дно формы для запекания выкладываем несколько ложек заливки, выкладываем наши "голубцы", заливаем оставшимся соусом и запекаем в предварительно разогретой до 200 духовке до готовности.
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