Самый вкусный зимний напиток – горячий шоколад, который готовится очень быстро. Для яркого вкуса в напиток можно добавить специи, например, корицу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горячего шоколада из молока, шоколада.

Ингредиенты:

2 ст.л. какао

3 ч.л. кукурузного крахмала

70 гр. черного шоколада

500 мл. молока

Способ приготовления:

1. Молоко хорошо разогрейте, добавьте шоколад.

2. Туда же всыпьте какао, перемешайте и в конце – крахмал.

Подавайте напиток горячим!

