Вкуснее, чем кофе: густой горячий шоколад в домашних условиях
Самый вкусный зимний напиток – горячий шоколад, который готовится очень быстро. Для яркого вкуса в напиток можно добавить специи, например, корицу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горячего шоколада из молока, шоколада.
Ингредиенты:
- 2 ст.л. какао
- 3 ч.л. кукурузного крахмала
- 70 гр. черного шоколада
- 500 мл. молока
Способ приготовления:
1. Молоко хорошо разогрейте, добавьте шоколад.
2. Туда же всыпьте какао, перемешайте и в конце – крахмал.
Подавайте напиток горячим!
