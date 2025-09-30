Вкуснее, чем кофе: густой горячий шоколад в домашних условиях

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
354
Горячий шоколад

Самый вкусный зимний напиток – горячий шоколад, который готовится очень быстро. Для яркого вкуса в напиток можно добавить специи, например, корицу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горячего шоколада из молока, шоколада.

Ингредиенты:

  • 2 ст.л. какао
  • 3 ч.л. кукурузного крахмала
  • 70 гр. черного шоколада
  • 500 мл. молока

Способ приготовления:

1. Молоко хорошо разогрейте, добавьте шоколад.

2. Туда же всыпьте какао, перемешайте и в конце – крахмал.

Подавайте напиток горячим!

