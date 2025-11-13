Вкуснее, чем котлеты и отбивные: мясные бризоли для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,7 т.
Рецепт блюда

Бризоли – лучшая альтернатива котлетам и отбивным. Готовить блюдо можно с любым фаршем, а для того, чтобы бризоли были сочными, готовьте их в кляре.

Вкуснее, чем котлеты и отбивные: мясные бризоли для праздничного стола

Кулинар поделилась в Instagram рецептом сытных и вкусных мясных бризолей, которые очень быстро готовятся.

Вкуснее, чем котлеты и отбивные: мясные бризоли для праздничного стола

Ингредиенты: 

  • фарш
  • лук
  • яйца
  • специи

Способ приготовления: 

1. Фарш приправляем специями. Добавляем лук (натертый или взбитый блендером). Перемешиваем до однородности.

Вкуснее, чем котлеты и отбивные: мясные бризоли для праздничного стола

2. Вафли начиняем фаршем, обмакиваем во взбитые яйца.

Вкуснее, чем котлеты и отбивные: мясные бризоли для праздничного стола

3. Обжариваем на сковороде до золотистой корочки.

Вкуснее, чем котлеты и отбивные: мясные бризоли для праздничного стола

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты