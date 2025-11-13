Бризоли – лучшая альтернатива котлетам и отбивным. Готовить блюдо можно с любым фаршем, а для того, чтобы бризоли были сочными, готовьте их в кляре.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом сытных и вкусных мясных бризолей, которые очень быстро готовятся.

Ингредиенты:

фарш

лук

яйца

специи

Способ приготовления:

1. Фарш приправляем специями. Добавляем лук (натертый или взбитый блендером). Перемешиваем до однородности.

2. Вафли начиняем фаршем, обмакиваем во взбитые яйца.

3. Обжариваем на сковороде до золотистой корочки.

